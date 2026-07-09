Maipú reduce el 20% de los cargos políticos en el Municipio

Además, Stevanato estableció el congelamiento de los sueldos de funcionarios municipales, entre otras acciones.

El Municipio de Maipú avanza con un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la gestión de los recursos públicos y acompañar a los vecinos con herramientas que faciliten la regularización de distintas situaciones administrativas. Las acciones combinan decisiones de orden interno con beneficios orientados a la comunidad, buscando consolidar una administración más eficiente y cercana.

En el marco de este proceso, la gestión encabezada por Matías Stevanato dispuso la reducción del 20% de los cargos políticos de la Municipalidad. La medida forma parte de una estrategia de reorganización administrativa que busca optimizar el funcionamiento del Estado municipal y priorizar la asignación de recursos hacia los servicios y programas destinados a la comunidad.

Asimismo, se determinó el congelamiento de los salarios de los funcionarios políticos y una reducción del 20% de los gastos corrientes del Municipio. Estas decisiones apuntan a fortalecer el equilibrio en las cuentas públicas y garantizar una utilización responsable de los recursos municipales.

A estas acciones se suma la optimización de la aplicación de recursos en los distintos programas municipales que actualmente se encuentran en ejecución. El objetivo es mejorar la eficiencia de cada iniciativa, asegurando que las inversiones tengan un impacto directo en los vecinos y en el desarrollo del departamento.

Regularización de deudas y construcciones En paralelo, el Municipio implementó un plan de regularización de deudas que permitirá a los contribuyentes ponerse al día mediante un esquema de hasta 12 cuotas sin interés de financiación. La iniciativa busca brindar mayores facilidades para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y acompañar la realidad económica de los vecinos y vecinas.