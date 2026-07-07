Vacaciones de Invierno en Maipú: una agenda repleta de actividades para disfrutar en familia

Durante las vacaciones de invierno, Maipú se convierte en uno de los principales destinos para disfrutar en familia, con una amplia agenda de actividades gratuitas y propuestas especiales distribuidas en distintos puntos del departamento. En el mes de julio, vecinos y visitantes podrán participar de experiencias pensadas para grandes y chicos, combinando cultura, deporte, turismo y entretenimiento.

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La programación incluye talleres de canto, funciones de cine en el Teatro Imperial, actividades recreativas y deportivas en los polideportivos, narraciones de cuentos en las bibliotecas municipales y múltiples propuestas para compartir en familia durante el receso escolar. Todas las iniciativas forman parte de “Súper Vacaciones de Invierno: ¡Maipú te espera!” , una propuesta que busca ofrecer alternativas accesibles para disfrutar sin salir del departamento.

A esta agenda cultural y recreativa se suma una importante oferta turística impulsada junto a prestadores locales. Durante todo julio, bodegas, fincas, emprendimientos gastronómicos y alojamientos ofrecerán promociones, beneficios exclusivos, visitas guiadas, degustaciones y experiencias especialmente diseñadas para mendocinos y turistas, fortaleciendo a Maipú como uno de los destinos más atractivos de la provincia durante el invierno.

Las propuestas permiten recorrer bodegas centenarias, disfrutar del enoturismo y el oleoturismo, conocer granjas didácticas, degustar productos regionales y acceder a descuentos en alojamientos, brindando opciones para todos los gustos y edades. De esta manera, el departamento continúa potenciando su perfil turístico y promoviendo el desarrollo de la economía local a través del trabajo conjunto entre el municipio y el sector privado.

Además de ofrecer espacios de recreación y aprendizaje para niños y adolescentes, la agenda busca incentivar el encuentro familiar y el disfrute de los espacios públicos, culturales y turísticos de Maipú, consolidando una propuesta integral que combina entretenimiento, identidad local y experiencias al aire libre.

Cultura para toda la familia

Clases de Ballet

Te esperamos a partir del lunes 6 de julio, en Casa Doña Paula (Pablo Pescara 500) para inscribirte en las clases de Ballet Folclórico. Los cupos son limitados y podés acercarte presencialmente para registrar tu inscripción de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hs.

Te compartimos además los días, horarios y grupos de las clases:

Escuelita: 3 a 5 años – Martes y Jueves – 18.30 a 19.30

Infantil: 6 a 12 años – Martes y Jueves – 19.30 a 20.30

Juvenil: 13 a 17 años – Miércoles y Viernes – 19.30 a 20.30

Taller de canto / ensamble

El taller es para mayores de 18 años y se dictará los días viernes de 19 a 20.30 hs en Casa Doña Paula, de manera gratuita.

Programación del Cine Teatro Imperial

El Cine Teatro Imperial renueva su cartelera con una propuesta variada que combina producciones del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y estrenos comerciales, pensada para todos los públicos y con funciones distribuidas a lo largo de toda la semana.

Boletería y más información del Imperial en el siguiente enlace: https://munimaipu.boleteriadigital.com.ar/

Minions y monstruos

Valor de la entrada: $6.000

Llegan las vacaciones de invierno al Imperial. En esta nueva entrega de la saga podrás divertirte con esta desenfrenada, ridícula y totalmente real historia donde sabrás la verdad de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon. Más de diez años después de su creación, los Minions se han convertido en los personajes animados más icónicos de su generación. Reconocidos y queridos a nivel mundial por fanáticos de todas las edades, han impulsado a Mi Villano Favorito y Minions de Illumination.

Lunes 6 – 17 hs

Martes 7 – 20 hs

Miércoles 8 – 17 hs

Monarcas, el gran viaje mágico

Valor de la entrada: $2.800

Patrick, una valiente mariposa de una sola ala, emprende el viaje de su vida escondido en un remolque de algodoncillo. Acompañado por Marty, una oruga ingenua y entrañable, y Jennifer, una mariposa con miedo a las alturas, descubrirá que incluso los héroes más improbables pueden brillar en la adversidad. Una historia animada llena de humor, aventura y emoción, que nos recuerda que nuestras diferencias son menos importantes que los lazos que compartimos.

Martes 7 – 11 hs

Moon, mi amigo el panda

Valor de la entrada: $2.800

Tian tiene doce años cuando, debido a sus malas notas, es enviado a vivir con su abuela. Lejos de la ciudad, en las misteriosas montañas chinas, establece en secreto una amistad con un pequeño panda al que llama Moon. Ese encuentro marcará el inicio de una aventura extraordinaria que transformará su vida… y también la de su familia.

Miércoles 8 – 11 hs

Toy Story 5

Valor de la entrada: $6.000

Cuando Woody, Buzz, Jessie y la pandilla se encuentran con un recién llegado de alta tecnología, sus aventuras dan un giro inesperado mientras compiten por demostrar que los juguetes más valiosos de la vida no se limitan a códigos y chips.

Lunes 6 – 20 hs

Martes 7 – 17 hs

Miércoles 8 – 20 hs

Colores perdidos

Valor de la entrada: $2.800

Jueves 9 – 11 hs

Moana

Valor de la entrada: $6.000