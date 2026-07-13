Maipú te invita a participar en talleres artísticos

Esta iniciativa busca brindar espacios de aprendizaje y esparcimiento, generando encuentro, pertenencia y desarrollo personal en cada uno de los vecinos y vecinas del departamento. En este sentido, a través de sus políticas sociales, Maipú reafirma su compromiso de acercar propuestas artísticas de calidad a toda la familia, con una amplia grilla que incluye danza, música, teatro, artes visuales, costura y tejido , entre otras disciplinas. La mayoría de los talleres son completamente gratuitos, y aquellos que tienen arancel presentan costos accesibles.

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Universo Monstriña abrió sus puertas en el MMAMM con una propuesta que invita a jugar, crear y perderles el miedo a los monstruos

Las actividades están diseñadas para todas las edades, desde los 3 años hasta adultos mayores , con horarios variados que permiten compatibilizar con el estudio, el trabajo y la vida cotidiana.

Folclore Principiantes – Para mayores de 18 años. A cargo de Daiana Vallejo. Los lunes de 19:00 a 21:00.

Ballet Dejando Huellas – Para mayores de 18 años. A cargo de Daiana Vallejo. Miércoles y viernes de 19:00 a 21:00.

Folclore Principiantes – Para mayores de 50 años. A cargo de Fabián Álvarez. Martes de 18:00 a 20:00 y jueves de 19:00 a 20:00.

Ballet Retumba mi Alma – Para mayores de 50 años. A cargo de Fabián Álvarez. Martes y jueves de 20:00 a 21:00.

Modas – Para mayores de 15 años. A cargo de Herminia Gutiérrez. Martes o jueves de 10:00 a 12:00.

Maipufónica – Para mayores de 8 años. A cargo de Gonzalo Chambella. Sábados de 9:00 a 13:00.

Música, Guitarra y Canto – Para mayores de 30 años. A cargo de Matías Vele. Miércoles de 19:00 a 20:30.

Canto y Ensamble – Para mayores de 18 años. A cargo de Emir Maza. Viernes de 19:00 a 20:30.

Teatro Adultos – Para mayores de 15 años. A cargo de Verónica Jouas. Martes y jueves de 18:00 a 21:00.

Artes Visuales – Para niños de 5 a 7 años. A cargo de Lorena Ordovini. Viernes de 18:00 a 19:30.

Artes Visuales – Para niños de 8 a 11 años. A cargo de Lorena Ordovini. Viernes de 19:30 a 21:00.

Maipú Coral – Para mayores de 18 años. A cargo de Emir Maza. Sábados de 10:00 a 13:00.

Talleres con arancel

Folclore Escuelita – Para niños de 3 a 5 años. A cargo de Lucas Alvarado. Martes y jueves de 18:30 a 19:30. Costo: $15.000.

Folclore Infantil – Para niños de 6 a 12 años. A cargo de Lucas Alvarado. Martes y jueves de 19:30 a 20:30. Costo: $15.000.

Folclore Juvenil – Para jóvenes de 13 a 17 años. A cargo de Lucas Alvarado. Miércoles y viernes de 18:30 a 20:30. Costo: $15.000.

Folclore Mayor – Para adultos de 18 a 40 años. A cargo de Lucas Alvarado y Tania Canedo. Martes, jueves y viernes de 20:30 a 22:00. Costo: $15.000.

Costura – Para mayores de 15 años. A cargo de Herminia Gutiérrez. Miércoles de 15:00 a 17:00. Costo: $12.000.

Tejido 2 agujas / Crochet – Para mayores de 15 años. A cargo de María Quispe. Lunes de 15:00 a 17:00 o sábados de 10:00 a 12:00. Costo: $12.000.

Teatro Niños – Para niños de 5 a 9 años. A cargo de Matías Piccione. Lunes de 19:00 a 20:00. Costo: $15.000.

Teatro Niños – Para niños de 10 a 14 años. A cargo de Matías Piccione. Lunes de 20:00 a 21:00. Costo: $15.000.

Información de contacto

Para inscripciones y consultas, los interesados pueden acercarse a la Casa de la Cultura Doña Paula de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 18 a 20.30, en Pablo Pescara 500. Ante cualquier consulta, pueden comunicarse a través de las redes institucionales de Maipú Municipio.