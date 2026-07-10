La Ciudad celebró el Día de la Independencia y la apertura de Ciudad de los Chicos con el intendente Ulpiano Suarez

La Ciudad de Mendoza vivió este jueves una jornada cargada de emoción, tradición y entretenimiento con la celebración del Día de la Independencia y la apertura oficial de Ciudad de los Chicos 2026 , el clásico programa de vacaciones de invierno que, por octavo año consecutivo, reúne a miles de familias.

El intendente Ulpiano Suarez participó de las actividades junto a vecinos y visitantes, presenció el acto conmemorativo por el 9 de Julio y luego recorrió los distintos espacios donde se desarrollan las propuestas culturales, recreativas y educativas destinadas a niños y niñas durante el receso invernal. También estuvieron presentes la reina departamental de la Vendimia 2026 , María Celeste Sammartino, y la virreina Sofía Agustina Sosa Puciarelli, quienes compartieron con los más pequeños.

La jornada comenzó con un emotivo acto patrio que contó con la participación de la Banda de Música de la Policía de Mendoza , que interpretó el Himno Nacional Argentino y un repertorio de música folclórica. La propuesta estuvo acompañada por las presentaciones de los elencos estables de la Municipalidad y alumnos de la Escuela de Danza , en una celebración que puso en valor las tradiciones y la identidad nacional.

Posteriormente, el jefe comunal recorrió las distintas propuestas distribuidas en todo el predio : espectáculos teatrales, funciones de títeres, espacios de lectura y la Feria del Libro Infantil, juegos interactivos, experiencias inmersivas, inflables, actividades recreativas, foodtrucks y múltiples alternativas pensadas para disfrutar en familia.

“Hoy, en esta fecha tan especial para los argentinos, poder compartir con miles de vecinos la apertura formal de la octava edición de Ciudad de los Chicos llena el corazón . Este espacio ofrece juegos, títeres, cine, hay librerías de la capital, están las propuestas de Aquí hay dragones, inflables, foodtrucks y muchísimas actividades para que las familias mendocinas disfruten de estas vacaciones . Es un clásico de la Ciudad que año tras año sigue innovando y mejorando gracias al enorme trabajo de todo el equipo municipal”, expresó Ulpiano Suarez .

El intendente también destacó la masiva convocatoria registrada desde las primeras horas de la tarde. “Cuando llegaba al complejo veía una enorme cantidad de autos y familias caminando hacia este lugar. Eso demuestra que Ciudad de los Chicos ya forma parte de las vacaciones de invierno de miles de mendocinos y visitantes“, señaló.

Por su parte, la subsecretaria de Cultura, Laura Fuertes, puso en valor el trabajo realizado para concretar una nueva edición del evento. “Estamos viviendo el octavo año de Ciudad de los Chicos, con todo un equipo municipal poniendo amor, color y muchísimas ganas para que los niños disfruten. Hoy además vivimos un acto muy especial por el Día de la Independencia, con los chicos como protagonistas, demostrando que nuestras tradiciones siguen más vivas que nunca”, manifestó.

La funcionaria también invitó a las familias a continuar disfrutando de la programación durante todo el receso invernal, destacando la amplia variedad de propuestas culturales, entre ellas las actividades del Museo Municipal de Arte Moderno, los espacios teatrales, los juegos y las experiencias inmersivas distribuidas en todo el complejo de las naves. Entre estas opciones, se destaca “Monstriña itinerante”, de la artista visual María Verónica Ramírez, la cual desembarca en la Ciudad de Mendoza y que tendrá su inauguración este viernes 10 de julio.

Esta gran apertura confirma el éxito de una propuesta que, edición tras edición, se presenta como uno de los principales atractivos de las vacaciones de invierno en Mendoza. Cientos de niños, niñas y adultos colmaron los distintos espacios del predio, disfrutando de una programación pensada para compartir en familia.

“Venimos todos los años porque siempre encontramos algo distinto para hacer. Los chicos disfrutan muchísimo y nosotros también. Es una propuesta muy completa, segura y con actividades para todas las edades. Es una salida ideal para las vacaciones“, comentó Mariana, quien asistió junto a sus dos hijos Teo y Joaquina.

En el mismo sentido, Javier, otro de los padres presentes, destacó: “Es impresionante la cantidad de propuestas que hay. En un mismo lugar podés pasar toda la tarde entre espectáculos, juegos, lectura y actividades. Se nota el trabajo que hay detrás y es una gran oportunidad para que los chicos disfruten de las vacaciones“.

Durante las próximas dos semanas, Ciudad de los Chicos 2026 continuará ofreciendo una amplia programación con teatro, cine, talleres, juegos, experiencias inmersivas, propuestas literarias, actividades recreativas y espectáculos para todas las edades, siendo uno de los grandes clásicos del invierno mendocino y un punto de encuentro para vecinos, turistas y familias de toda la provincia.