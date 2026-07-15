15 de julio de 2026 - 00:00

Irrigación publica tres llamados a licitación

Es para adquirir equipamiento para Sistema MIDO, baterías e implementos para medición de caudales.

Irrigación

El Departamento General de Irrigación llama a licitación pública para la adquisición de "Equipamiento Sistema MIDO" y además realiza otros dos llamados más para obtener "Equipos de medición de caudal" y "Baterías para Sistema MIDO".

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La documentación para participar de la licitación se puede consultar y/o descargar en el sitio web www.irrigacion.gov.ar.

El presupuesto oficial, como el día, lugar y hora de apertura de las ofertas se puede consultar en el aviso que abajo se detalla:

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