Irrigación publica tres llamados a licitación

Es para adquirir equipamiento para Sistema MIDO, baterías e implementos para medición de caudales.

El Departamento General de Irrigación llama a licitación pública para la adquisición de "Equipamiento Sistema MIDO" y además realiza otros dos llamados más para obtener "Equipos de medición de caudal" y "Baterías para Sistema MIDO".

La documentación para participar de la licitación se puede consultar y/o descargar en el sitio web www.irrigacion.gov.ar.