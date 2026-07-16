Ulpiano Suarez presidió el XXVIII Congreso de CIDEU en Ecuador y destacó el valor del trabajo en red para transformar las ciudades

La Ciudad de Mendoza vuelve a posicionarse en el centro de la escena internacional de la mano de su intendente, Ulpiano Suarez , quien en su rol de presidente del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) , encabezó este miércoles 15 de julio la apertura institucional del XXVIII Congreso de la red en la ciudad de Cuenca, Ecuador.

Bajo el lema “Financiamiento para el desarrollo urbano sostenible”, el encuentro reúne a alcaldes, alcaldesas, autoridades locales y equipos técnicos de toda Iberoamérica. El objetivo es debatir, intercambiar experiencias y tender puentes estratégicos que permitan concretar proyectos urbanos transformadores.

De la inauguración oficial participaron junto al mandatario mendocino; la alcaldesa local, Marisol Peñaloza; y la secretaria general de CIDEU, Bárbara Pons . Durante las jornadas, que se extenderán hasta el viernes 17, se abordarán mecanismos innovadores de financiamiento en conjunto con organismos internacionales de primer nivel. Entre los que están la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Alemán de Desarrollo (KfW) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante su discurso de apertura, Ulpiano Suarez puso en valor el camino recorrido y los aprendizajes cosechados al frente de este prestigioso organismo. “Algo que aprendí en estos años al frente de la red es que ninguna ciudad tiene por sí sola todas las respuestas, pero todas tienen algo para aportar en la búsqueda de soluciones a desafíos que, en gran parte, son comunes. Por eso creemos en el trabajo en red , en aprender de quienes ya recorrieron ciertos caminos y en construir soluciones de manera colectiva “, reflexionó el intendente.

Asimismo, remarcó que este congreso tiene una impronta sumamente especial en lo personal, al marcar el cierre de un ciclo de gran compromiso. “Este congreso es muy especial para mí porque cierra un período de cuatro años acompañando el liderazgo de CIDEU, los dos primeros desde la vicepresidencia y los últimos dos con el honor de presidir la red. Que sea en una ciudad tan hermosa como Cuenca lo hace más especial aún”, expresó, extendiendo además un agradecimiento al alcalde local Cristian Zamora por su compromiso con la gestión y la organización del evento.

El desafío del financiamiento local

Haciendo un paralelismo con su rol cotidiano al frente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez interpeló directamente a los organismos de cooperación internacional para que agilicen y adecúen los canales de financiamiento a las realidades de los gobiernos locales, que son la primera línea de respuesta ante las demandas de la ciudadanía.

“Gobernar una ciudad significa gestionar una realidad cada vez más compleja con recursos que casi siempre son limitados. Debemos responder simultáneamente a demandas de movilidad, vivienda, infraestructura, seguridad, adaptación climática y desarrollo económico sin dejar a nadie atrás. Para transformar las prioridades en resultados concretos necesitamos proyectos sólidos, capacidad institucional y recursos suficientes”, enfatizó.

En esa línea, el presidente de CIDEU hizo un llamado a simplificar los procedimientos para que los recursos lleguen de manera directa a los territorios: “Necesitamos instrumentos que reconozcan la diversidad de nuestras ciudades y que permitan que las oportunidades de financiamiento lleguen también a las ciudades intermedias y a aquellas con menores capacidades institucionales. CIDEU puede y quiere jugar el rol de puente entre las instituciones financieras y las ciudades iberoamericanas”.

Mendoza proyectada al mundo

La participación activa de la Ciudad de Mendoza en el Congreso de CIDEU enfatiza la visión de gestión de Ulpiano Suarez de seguir construyendo una ciudad sostenible, resiliente e inclusiva, conectada globalmente para incorporar las mejores prácticas internacionales en beneficio directo de los vecinos de la capital.

A lo largo de los próximos días, los equipos técnicos y las delegaciones internacionales participarán de laboratorios prácticos orientados a convertir prioridades de gestión en proyectos financiables, paneles sobre movilidad sostenible y resiliencia urbana, sentando las bases para una agenda de desarrollo local con fuerte proyección de futuro.