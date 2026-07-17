Preventores de la Ciudad frustraron un robo en las inmediaciones del Metrotranvía

El rápido despliegue de los agentes municipales, en un operativo conjunto con la Policía de Mendoza, permitió detener a dos personas que habían intentado asaltar a una pareja utilizando un arma blanca.

En el marco de los operativos de patrullaje y prevención que la Ciudad de Mendoza realiza de manera constante en sus barrios y espacios públicos, personal de Preventores, en un trabajo coordinado con la Policía de Mendoza, logró frustrar un intento de robo agravado. Y dos sospechosos del hecho quedaron detenidos.

El suceso ocurrió este martes 14 de julio alrededor de las 23 horas en la calle Suipacha al 700, frente a la parada del Metrotranvía. La intervención se inició tras un alerta recibido por el móvil de Preventores que patrullaba la zona, en la que se informaba que dos personas habían abordado a una pareja con la intención de sustraerles un teléfono celular bajo amenaza de arma blanca.

De manera inmediata, unidades de Preventores acudieron al lugar en apoyo. Al arribar, personal policial logró reducir rápidamente a uno de los sospechosos en el sitio del hecho. En tanto, el segundo involucrado intentó darse a la fuga adentrándose en un descampado continuo a las vías del Metrotranvía.

Frente a esta situación, los agentes municipales y policiales desplegaron un exhaustivo rastrillaje por la zona que permitió individualizar al segundo sujeto, quien se encontraba oculto entre los matorrales. Tras ser reducido, se procedió a realizar la requisa correspondiente.

Luego del procedimiento y tras las directivas de la Oficina Fiscal en turno, ambos aprehendidos fueron trasladados en un móvil policial a la Comisaría Sexta (Oficina Fiscal N.º 2, ubicada en el barrio Cano). Asimismo, se constató que uno de los detenidos presentaba una medida pendiente con la justicia (pedido de comparendo y citación) solicitado por la Unidad Fiscal Correccional de la Primera Circunscripción.