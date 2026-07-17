La Ciudad se prepara para vivir la gran final del Mundial con un fuerte operativo de servicios y seguridad

La Ciudad de Mendoza ya late al ritmo de la gran final de la Copa Mundial de Fútbol . Tras haber sido el epicentro absoluto de los festejos por la clasificación , la capital mendocina vuelve a prepararse para recibir a miles de vecinos y visitantes que se congregarán para alentar a la Selección Argentina frente a España este domingo. Con el firme objetivo de coordinar un festejo seguro, ordenado y con la mejor energía, el municipio dispondrá de un operativo integral que involucra diversas áreas operativas.

En una tarea conjunta con el Ministerio de Seguridad de la Provincia , se implementará un esquema general de control en los puntos neurálgicos de concentración ciudadana. Los preventores de la Ciudad colaborarán activamente con la Policía de Mendoza en las tareas de ordenamiento y prevención urbana. El plan prevé desvíos de tránsito, patrullajes permanentes y controles.

Al respecto, Hernán Amat, director de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad , detalló cómo se estructurarán las acciones: “Habrá requisas y vallados en algunas zonas específicas como calle Arístides Villanueva, el Kilómetro 0, Peatonal Sarmiento y toda la zona de comercios. Como es domingo vamos a tener muchos comercios cerrados, así que vamos a estar custodiando las vidrieras“.

Para asegurar que las calles de la Ciudad recuperen su fisonomía habitual tras el encuentro y las eventuales celebraciones, el área de Servicios Públicos reforzará las cuadrillas de higiene urbana. Habrá personal dedicado exclusivamente al barrido, recolección de residuos y saneamiento de plazas, paseos y principales avenidas comerciales inmediatamente finalizado el evento deportivo.

Una vez finalizados los encuentros, se desplegarán tareas de limpieza en los principales puntos de concentración, entre ellos el microcentro (San Martín y Garibaldi), Arístides Villanueva, Juan B. Justo, Sarmiento, Las Heras, plaza Independencia y la Peatonal Sarmiento. Asimismo, el servicio de recolección domiciliaria funcionará de manera habitual el domingo.

El operativo también contempla la presencia de una cuadrilla volante de Espacios Verdes para atender eventuales intervenciones en plaza Independencia, Peatonal Sarmiento y Arístides; una cuadrilla de Obras por Administración para responder a posibles novedades de infraestructura y señalización; y una guardia de Arbolado Público. Además, se mantendrá el horario habitual de la recolección nocturna, a partir de las 21, con personal de guardia durante toda la noche y equipos que comenzarán sus tareas desde las 6 de la mañana en los sectores de mayor concurrencia, especialmente en avenida San Martín y Arístides.

Modificaciones en dependencias municipales y agenda cultural

Debido a la magnitud del acontecimiento y al despliegue logístico, algunas dependencias municipales —entre ellas, las oficinas de Cultura y Turismo— permanecerán cerradas durante la jornada dominical.

En consonancia con esto, la Ciudad informa las siguientes modificaciones en la grilla y espacios de la capital:

Teatro: se suspende la función programada para este domingo a las 18.30 hs. de la obra “Cotillón y entierro”, a cargo del elenco La Rueda de los Deseos, la cual iba a tener lugar en el Anexo del MMAMM.

se suspende la función programada para este domingo a las 18.30 hs. de la obra “Cotillón y entierro”, a cargo del elenco La Rueda de los Deseos, la cual iba a tener lugar en el Anexo del MMAMM. Museos cerrados: durante todo el domingo 19 de julio, no abrirán sus puertas al público el Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza (MMAMM), su extensión en el Anexo MMAMM (Parque Central), ni el Museo del Área Fundacional (MAF), ni la Casa de San Martín. Asimismo, el Pumptruck y el Parque Urbano permanecerán cerrados.

durante todo el domingo 19 de julio, no abrirán sus puertas al público el Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza (MMAMM), su extensión en el Anexo MMAMM (Parque Central), ni el Museo del Área Fundacional (MAF), ni la Casa de San Martín. Asimismo, el Pumptruck y el Parque Urbano permanecerán cerrados. Área Turismo. Los Centros de Información Turística permanecerán cerrados durante toda la jornada. Mientras que el Bus turístico realizará su última frecuencia a las 12.55 hs, partiendo desde la plaza Independencia.

La Ciudad de Mendoza invita a toda la comunidad a vivir este partido histórico con entusiasmo, responsabilidad y respeto por el espacio público, cuidando entre todos la convivencia ciudadana que caracteriza a la capital.