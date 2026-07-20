Preventores intervinieron en distintos hechos y, junto al monitoreo municipal, contribuyeron al esclarecimiento de delitos

El rápido accionar del cuerpo de preventores, el sistema de videovigilancia y el programa Ojos en Alerta permitió dar respuesta a diversos hechos ocurridos en la Ciudad, colaborando con la aprehensión de sospechosos y la recuperación de elementos sustraídos.

La Ciudad de Mendoza, permanentemente, lleva adelante las acciones de prevención y seguridad mediante el trabajo coordinado entre el cuerpo de preventores, el sistema de cámaras de videovigilancia, los programas de seguridad ciudadana como Ojos en Alerta y Alarma Comunitaria, y la Policía de Mendoza. Durante los últimos días, distintas intervenciones permitieron dar una rápida respuesta ante diversos hechos delictivos y situaciones de conflicto, contribuyendo al esclarecimiento de los casos y a la puesta a disposición de la Justicia de los involucrados.

Uno de los procedimientos más relevantes tuvo lugar en las inmediaciones del Parque O’Higgins, donde las cámaras municipales detectaron a un grupo de personas que perseguía y golpeaba a un hombre que intentaba escapar. Tras el arribo de un móvil de preventores, el individuo agredido manifestó haber sido víctima de un robo, mientras que los demás involucrados lo acusaron de haber cometido un presunto abuso. Ante la complejidad de la situación y el incremento de la tensión en el lugar, se solicitó apoyo de nuevas unidades municipales y policiales. Finalmente, por disposición del Ayudante Fiscal de turno, el hombre señalado por el presunto abuso fue trasladado al Polo Judicial, mientras que el resto de los aprehendidos fue derivado a la Comisaría 33 para continuar con las actuaciones correspondientes.

En otro procedimiento, el rápido aviso de un vecino permitió esclarecer un robo ocurrido en las inmediaciones de Plaza Italia. El conductor de una camioneta alertó a preventores sobre la sustracción de zapatillas y dos viseras pertenecientes a sus hijos. Gracias al seguimiento realizado mediante las cámaras municipales, el sospechoso fue localizado y aprehendido por personal policial en el paseo público, recuperándose la totalidad de los elementos sustraídos.

Asimismo, el monitoreo urbano volvió a resultar determinante en un robo agravado cometido con un arma blanca en la intersección de 9 de Julio y Güemes. Luego de recibir el alerta sobre la fuga del autor, las cámaras de seguridad municipales y provinciales permitieron seguir sus movimientos hasta lograr su aprehensión. Si bien el teléfono celular robado no pudo ser recuperado, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría 33 para su identificación y posterior intervención judicial.

Otro de los hechos tuvo origen a partir de un aviso recibido mediante el programa Ojos en Alerta, que informaba sobre un intento de usurpación en una vivienda desocupada ubicada en Callejón Vigil y Paso de los Andes. Personal de preventores interceptó a tres de los sospechosos, constatando que una de las mujeres presentaba una medida pendiente de averiguación de paradero. Debido a que cursaba un embarazo, la Policía dispuso citarla en el lugar, mientras que uno de los hombres fue aprehendido y trasladado para continuar con las actuaciones correspondientes.