Intervención de calle Urquiza: avanza el ensanche de la calzada y la transformación integral del corredor

La transformación integral de calle Justo José de Urquiza continúa avanzando con un paso clave para su ejecución. La reciente aprobación de la ley provincial que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación quince fracciones de terreno permitirá fijar una nueva línea de construcción sobre el tramo comprendido entre Pedro del Castillo y Bandera de Los Andes , indispensable para concretar el ensanche de la calzada y la construcción de nuevas veredas.

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Las propiedades alcanzadas por esta medida tenían su límite prácticamente sobre la línea de la acequia pública, lo que impedía ampliar el espacio destinado al tránsito peatonal y vehicular.

En este contexto, la Municipalidad de Guaymallén inició un proceso de diálogo con los propietarios para obtener la cesión voluntaria de las fracciones necesarias. La mayoría de los vecinos aceptó donar esos sectores de sus terrenos y, en varios casos, el municipio ya avanzó con la construcción de los nuevos cierres perimetrales de las propiedades.

Es importante destacar que no se expropian viviendas ni propiedades completas . La intervención alcanza únicamente una franja ubicada sobre el frente de los terrenos, destinada a la ejecución de las nuevas veredas y al ensanche de la calle. En ningún caso será necesario demoler viviendas ni trasladar a sus propietarios.

Algunos vecinos manifestaron su voluntad de realizar la donación, aunque todavía no pudieron concretarla porque no figuran como titulares registrales de los inmuebles, situación que actualmente se encuentra en proceso de regularización.

El objetivo de esta intervención es ordenar el espacio público, mejorar las condiciones de circulación y consolidar a calle Urquiza como un nuevo eje estratégico de conexión norte-sur del departamento. Esta función será aún más relevante una vez finalizada la obra del Acceso Este, que contempla la construcción del puente que permitirá dar continuidad a Urquiza hacia el sur de la traza nacional.

Además de mejorar la circulación, la obra incrementará el valor de las propiedades frentistas y potenciará el desarrollo comercial de toda la zona gracias a una infraestructura moderna y segura.

Una obra integral para modernizar el corredor

La intervención comprende el tramo entre Bandera de Los Andes y Godoy Cruz e incluye la renovación completa de la infraestructura urbana.

Los trabajos contemplan la modernización de las redes de agua potable y cloacas, el reemplazo de conexiones domiciliarias, la instalación de nuevo alumbrado público, la reconstrucción de la carpeta asfáltica, nuevas veredas, esquinas accesibles, rampas, mobiliario urbano y forestación.

Uno de los aspectos técnicos más importantes será el refuerzo estructural de la calzada en la intersección con Pedro del Castillo, donde se ejecutará un pavimento de hormigón de 22 centímetros de espesor para incrementar la capacidad de soporte del tránsito pesado.

Actualmente se avanza con la demolición de la calzada existente para construir una nueva base estructural sobre la que se ejecutará el nuevo pavimento asfáltico.

El proyecto también incorpora una ciclovía sobre el margen este, generando un carril exclusivo y seguro para los ciclistas e integrando nuevos modos de movilidad al corredor.

Más seguridad, accesibilidad y espacios públicos de calidad

La intervención contempla una renovación integral del espacio urbano con criterios de accesibilidad y sostenibilidad.

En materia hidráulica, se adecuarán las pendientes de cunetas y alcantarillas para optimizar el drenaje pluvial y prevenir anegamientos.

A ambos lados de la calle se construirán nuevas veredas, cordones, banquinas, puentes peatonales y vehiculares. Sobre el margen este también se ejecutará una nueva hijuela de riego.

El proyecto prevé además la nivelación de las áreas peatonales para facilitar la circulación de personas con movilidad reducida, la incorporación de apeaderos para el transporte público, nuevo mobiliario urbano y una forestación integrada por especies arbóreas y arbustivas adaptadas al clima de Mendoza y de bajo requerimiento hídrico.

Con esta intervención, calle Urquiza incorporará un nuevo perfil urbano, mejorando la seguridad vial, la accesibilidad y la calidad del espacio público, al tiempo que fortalecerá la conectividad y el desarrollo urbano de uno de los sectores con mayor proyección de crecimiento de Guaymallén.