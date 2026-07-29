29 de julio de 2026 - 10:14

Guaymallén construye su jardín maternal número 20

Se trata de “Dibujitos” y se emplazará en un terreno municipal de 4491m2 ubicado en calles Félix Suarez y Capilla de Nieve del barrio Nueva Esperanza, en el distrito El Bermejo.

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Con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura pública y ampliar los espacios destinados a la primera infancia, la Municipalidad de Guaymallén comenzó la construcción de su jardín maternal número 20. El nuevo establecimiento, denominado "Dibujitos", estará ubicado en calle Félix Suárez 2951, en el barrio Nueva Esperanza del distrito El Bermejo.

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La obra representa una nueva inversión del municipio en educación y desarrollo infantil, reafirmando el compromiso con políticas públicas que generan más oportunidades para niños y niñas desde sus primeros años y acompañan a las familias con espacios seguros, modernos y de calidad.

Un edificio pensado para la educación y el desarrollo infantil

"Dibujitos" contará con una superficie cubierta de 830,95 m² y será construido mediante un sistema tradicional, con estructura de hormigón armado y mampostería de ladrillón. La cubierta será liviana, con estructura metálica y paneles autoportantes de chapa galvanizada con núcleo aislado.

Las carpinterías serán de aluminio con vidrios dobles y simples laminados, mientras que todas las aberturas contarán con protección mediante rejas. En el interior se colocarán pisos de porcelanato y los principales espacios tendrán cielorrasos desmontables modulares acústicos de fibra mineral, pensados para brindar mayor confort.

El proyecto prevé un acceso peatonal principal para docentes, familias y público en general, además de un ingreso vehicular que permitirá acceder al estacionamiento destinado al personal docente. El ingreso principal estará jerarquizado mediante un tótem identificatorio y un mural que otorgará identidad al edificio.

Una obra integral para el barrio

Además del nuevo jardín, el proyecto contempla la urbanización del entorno, incorporando veredas, cunetas, puentes, rampas, nichos forestales, losas para apeaderos y contenedores, entre otras mejoras destinadas a optimizar la infraestructura del sector.

El cerramiento del predio combinará paños transparentes y ciegos, resueltos con estructuras de hormigón que posteriormente serán intervenidas con murales.

Como ocurre en los otros 19 jardines maternales municipales, la propuesta arquitectónica integrará el arte como parte de la experiencia educativa, generando un vínculo entre los espacios, las expresiones plásticas y el universo de las infancias.

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