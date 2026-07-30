Estaciones Infantiles: un programa para celebrar el Día del Niño en cada rincón de San Rafael

En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, el Municipio de San Rafael lanzó las Estaciones Infantiles, un programa de espacios itinerantes de juego y recreación que recorrerá todo el departamento durante el mes de agosto.
En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, el Municipio de San Rafael lanzó las Estaciones Infantiles, un programa de espacios itinerantes de juego y recreación que recorrerá todo el departamento durante el mes de agosto.
La propuesta incluye múltiples actividades para que los más chicos disfruten en familia y con amigos. Como siempre, todas las presentaciones serán libres y gratuitas.
En total, se desarrollarán más de 40 eventos que llegarán a distintos puntos de la extensa geografía sanrafaelina para que las infancias puedan celebrar con propuestas lúdicas, deportivas, recreativas y artísticas, además de chocolate y muchas sorpresas.
El calendario comenzará el sábado 1 de agosto, desde las 15, en Colonia Elena. La primera presentación será en el Salón de Usos Múltiples, ubicado frente a la Plaza de Los Colonizadores.
El sábado 8, a las 14.30, será el turno de Las Margaritas, con actividades en el Salón Comunitario.
En tanto, el domingo 9, Las Paredes celebrará de 15 a 18 en la Rotonda del Cristo.
El resto de las celebraciones se irá anunciando a través de las redes sociales de la Municipalidad de San Rafael y en el sitio web www.sanrafael.gov.ar.
"Invitamos a todas las familias a acercarse con sus niños a participar de los diferentes puntos de las Estaciones Infantiles para pasar un lindo momento y divertirse mucho", expresó la subsecretaria de Desarrollo Humano, Paola Calle.