30 de julio de 2026 - 11:43

Estaciones Infantiles: un programa para celebrar el Día del Niño en cada rincón de San Rafael

El Municipio de San Rafael puso en marcha un ciclo de más de 40 encuentros gratuitos que recorrerán todo el departamento durante agosto con juegos, actividades recreativas, chocolate y espectáculos para las infancias.

WhatsApp-Image-2026-07-29-at-10.57.54-1
WhatsApp Image 2026-07-30 at 11.25.59

En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, el Municipio de San Rafael lanzó las Estaciones Infantiles, un programa de espacios itinerantes de juego y recreación que recorrerá todo el departamento durante el mes de agosto.

Leé además

maipu promueve aval provincial para consolidar su liderazgo en el aceto balsamico

Maipú promueve aval provincial para consolidar su liderazgo en el aceto balsámico
guaymallen construye su jardin maternal numero 20

Guaymallén construye su jardín maternal número 20

La propuesta incluye múltiples actividades para que los más chicos disfruten en familia y con amigos. Como siempre, todas las presentaciones serán libres y gratuitas.

En total, se desarrollarán más de 40 eventos que llegarán a distintos puntos de la extensa geografía sanrafaelina para que las infancias puedan celebrar con propuestas lúdicas, deportivas, recreativas y artísticas, además de chocolate y muchas sorpresas.

Comienza el recorrido por los distritos

El calendario comenzará el sábado 1 de agosto, desde las 15, en Colonia Elena. La primera presentación será en el Salón de Usos Múltiples, ubicado frente a la Plaza de Los Colonizadores.

El sábado 8, a las 14.30, será el turno de Las Margaritas, con actividades en el Salón Comunitario.

En tanto, el domingo 9, Las Paredes celebrará de 15 a 18 en la Rotonda del Cristo.

Cómo conocer el cronograma completo

El resto de las celebraciones se irá anunciando a través de las redes sociales de la Municipalidad de San Rafael y en el sitio web www.sanrafael.gov.ar.

"Invitamos a todas las familias a acercarse con sus niños a participar de los diferentes puntos de las Estaciones Infantiles para pasar un lindo momento y divertirse mucho", expresó la subsecretaria de Desarrollo Humano, Paola Calle.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

calvente detallo las obras hidraulicas que se desarrollaran en el acceso este y recordo por que guaymallen es «tierra de cienagas»

Calvente detalló las obras hidráulicas que se desarrollarán en el Acceso Este y recordó por qué Guaymallén es «tierra de ciénagas»

maipu presenta la avant premiere exclusiva de spider-man: un nuevo dia en el cine teatro imperial

Maipú presenta la Avant premiere exclusiva de "Spider-Man: Un nuevo día" en el Cine Teatro Imperial

ulpiano suarez visito jugador n°12, el primer bodegon tematico xeneize de mendoza

Ulpiano Suarez visitó Jugador N°12, el primer bodegón temático xeneize de Mendoza

se presento oficialmente la under armour guaymallen 21k, la gran cita del running que busca consolidarse en el calendario deportivo de mendoza

Se presentó oficialmente la Under Armour Guaymallén 21K, la gran cita del running que busca consolidarse en el calendario deportivo de Mendoza