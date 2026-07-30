Estaciones Infantiles: un programa para celebrar el Día del Niño en cada rincón de San Rafael

En el marco de las celebraciones por el Día del Niño , el Municipio de San Rafael lanzó las Estaciones Infantiles , un programa de espacios itinerantes de juego y recreación que recorrerá todo el departamento durante el mes de agosto.

La propuesta incluye múltiples actividades para que los más chicos disfruten en familia y con amigos. Como siempre, todas las presentaciones serán libres y gratuitas .

En total, se desarrollarán más de 40 eventos que llegarán a distintos puntos de la extensa geografía sanrafaelina para que las infancias puedan celebrar con propuestas lúdicas, deportivas, recreativas y artísticas, además de chocolate y muchas sorpresas.

El calendario comenzará el sábado 1 de agosto , desde las 15 , en Colonia Elena . La primera presentación será en el Salón de Usos Múltiples , ubicado frente a la Plaza de Los Colonizadores .

El sábado 8 , a las 14.30 , será el turno de Las Margaritas , con actividades en el Salón Comunitario .

En tanto, el domingo 9, Las Paredes celebrará de 15 a 18 en la Rotonda del Cristo.

Cómo conocer el cronograma completo

El resto de las celebraciones se irá anunciando a través de las redes sociales de la Municipalidad de San Rafael y en el sitio web www.sanrafael.gov.ar.

"Invitamos a todas las familias a acercarse con sus niños a participar de los diferentes puntos de las Estaciones Infantiles para pasar un lindo momento y divertirse mucho", expresó la subsecretaria de Desarrollo Humano, Paola Calle.