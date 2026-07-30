30 de julio de 2026 - 09:54

Maipú promueve aval provincial para consolidar su liderazgo en el aceto balsámico

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Mendoza propone declarar a Maipú como la Capital del Aceto Balsámico e instituir el 28 de febrero como el Día Provincial del Aceto Balsámico, reconociendo el valor productivo, cultural, gastronómico y turístico de una actividad que tiene al departamento como principal referente en Argentina y Latinoamérica.

WhatsApp Image 2026-07-30 at 09.12.51

Esta iniciativa legislativa representa un nuevo respaldo a un proceso que Maipú viene liderando desde hace años para recuperar, preservar y proyectar la tradición de elaboración del aceto balsámico, una producción que encuentra en el departamento un territorio único por su historia, su identidad vitivinícola y el conocimiento desarrollado por productores locales.

Leé además

estaciones infantiles: un programa para celebrar el dia del nino en cada rincon de san rafael

Estaciones Infantiles: un programa para celebrar el Día del Niño en cada rincón de San Rafael
guaymallen construye su jardin maternal numero 20

Guaymallén construye su jardín maternal número 20

El proyecto también toma como antecedente la Ordenanza N.º 7651, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Maipú en 2025, mediante la cual el departamento comenzó a institucionalizar el reconocimiento del aceto balsámico como patrimonio productivo y cultural.

Un producto con identidad maipucina

Maipú fue el lugar donde funcionó la primera acetaia dedicada a elaborar aceto balsámico mediante el método tradicional italiano. Hoy, esa historia continúa a través de nuevos emprendimientos que mantienen viva esa tradición y trabajan para posicionar al producto en los mercados nacionales e internacionales.

Al mismo tiempo, el departamento impulsa uno de los proyectos más importantes para el futuro de esta producción: la obtención de la primera Indicación Geográfica (IG) para el aceto balsámico fuera de Italia. Esta certificación permitirá identificar y proteger un producto elaborado bajo estándares de calidad y origen específicos, fortaleciendo su competitividad y su proyección internacional.

Los fundamentos del proyecto legislativo destacan que estudios técnicos demostraron que el terroir mendocino ofrece condiciones excepcionales para la elaboración del aceto balsámico. Asimismo, señalan que este desarrollo representa una alternativa para diversificar el destino de la uva, especialmente de la variedad criolla, generando mayor valor agregado para la producción local.

Más producción, turismo e identidad

La iniciativa también reconoce el crecimiento del aceto balsámico como parte de la identidad gastronómica y turística de Maipú.

Entre los antecedentes destacados figuran la realización de la primera Vendimia del Aceto Balsámico, la participación de referentes de la gastronomía y la vitivinicultura en el desarrollo del sector y el futuro Museo de la Olivicultura y el Aceto, que funcionará en la Estación Gutiérrez del Metrotranvía como un nuevo atractivo destinado a fortalecer el turismo cultural y productivo del departamento.

El proyecto establece además que el Gobierno provincial incorpore este reconocimiento en las políticas de promoción productiva, económica y turística vinculadas al sector, consolidando a Maipú como el principal destino argentino asociado al aceto balsámico.

De convertirse en ley, la iniciativa representará un nuevo paso para consolidar una estrategia que Maipú viene impulsando junto al sector productivo: transformar al aceto balsámico en un emblema de identidad territorial, innovación, desarrollo económico y proyección internacional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

calvente detallo las obras hidraulicas que se desarrollaran en el acceso este y recordo por que guaymallen es «tierra de cienagas»

Calvente detalló las obras hidráulicas que se desarrollarán en el Acceso Este y recordó por qué Guaymallén es «tierra de ciénagas»

maipu presenta la avant premiere exclusiva de spider-man: un nuevo dia en el cine teatro imperial

Maipú presenta la Avant premiere exclusiva de "Spider-Man: Un nuevo día" en el Cine Teatro Imperial

ulpiano suarez visito jugador n°12, el primer bodegon tematico xeneize de mendoza

Ulpiano Suarez visitó Jugador N°12, el primer bodegón temático xeneize de Mendoza

se presento oficialmente la under armour guaymallen 21k, la gran cita del running que busca consolidarse en el calendario deportivo de mendoza

Se presentó oficialmente la Under Armour Guaymallén 21K, la gran cita del running que busca consolidarse en el calendario deportivo de Mendoza