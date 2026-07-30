Maipú promueve aval provincial para consolidar su liderazgo en el aceto balsámico

Esta iniciativa legislativa representa un nuevo respaldo a un proceso que Maipú viene liderando desde hace años para recuperar, preservar y proyectar la tradición de elaboración del aceto balsámico, una producción que encuentra en el departamento un territorio único por su historia, su identidad vitivinícola y el conocimiento desarrollado por productores locales.

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El proyecto también toma como antecedente la Ordenanza N.º 7651, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Maipú en 2025, mediante la cual el departamento comenzó a institucionalizar el reconocimiento del aceto balsámico como patrimonio productivo y cultural.

Maipú fue el lugar donde funcionó la primera acetaia dedicada a elaborar aceto balsámico mediante el método tradicional italiano. Hoy, esa historia continúa a través de nuevos emprendimientos que mantienen viva esa tradición y trabajan para posicionar al producto en los mercados nacionales e internacionales.

Al mismo tiempo, el departamento impulsa uno de los proyectos más importantes para el futuro de esta producción: la obtención de la primera Indicación Geográfica (IG) para el aceto balsámico fuera de Italia. Esta certificación permitirá identificar y proteger un producto elaborado bajo estándares de calidad y origen específicos, fortaleciendo su competitividad y su proyección internacional.

Los fundamentos del proyecto legislativo destacan que estudios técnicos demostraron que el terroir mendocino ofrece condiciones excepcionales para la elaboración del aceto balsámico. Asimismo, señalan que este desarrollo representa una alternativa para diversificar el destino de la uva, especialmente de la variedad criolla, generando mayor valor agregado para la producción local.

Más producción, turismo e identidad

La iniciativa también reconoce el crecimiento del aceto balsámico como parte de la identidad gastronómica y turística de Maipú.

Entre los antecedentes destacados figuran la realización de la primera Vendimia del Aceto Balsámico, la participación de referentes de la gastronomía y la vitivinicultura en el desarrollo del sector y el futuro Museo de la Olivicultura y el Aceto, que funcionará en la Estación Gutiérrez del Metrotranvía como un nuevo atractivo destinado a fortalecer el turismo cultural y productivo del departamento.

El proyecto establece además que el Gobierno provincial incorpore este reconocimiento en las políticas de promoción productiva, económica y turística vinculadas al sector, consolidando a Maipú como el principal destino argentino asociado al aceto balsámico.

De convertirse en ley, la iniciativa representará un nuevo paso para consolidar una estrategia que Maipú viene impulsando junto al sector productivo: transformar al aceto balsámico en un emblema de identidad territorial, innovación, desarrollo económico y proyección internacional.