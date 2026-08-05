5 de agosto de 2026 - 09:03

Maipu despide empleados municipales por faltas reiteradas

En cinco de los casos, los empleados hicieron abandono injustificado de sus puestos de trabajo, y en las otras dos situaciones, la desvinculación se produjo en el marco de situaciones judiciales.

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En los últimos meses del año, la Municipalidad de Maipú concluyó distintos procesos sumariales que derivaron en la desvinculación de siete agentes que se desempeñaban en diferentes áreas de la administración municipal. En todos los casos, las medidas fueron adoptadas luego de la instrucción de los correspondientes sumarios administrativos, en los que se acreditaron las conductas imputadas y se garantizó el ejercicio del derecho de defensa conforme a la normativa vigente.

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Las medidas respondieron al incumplimiento de obligaciones inherentes al ejercicio de la función pública. En cinco de los casos, los agentes hicieron abandono injustificado de sus puestos de trabajo, incumpliendo con el deber de asistencia que forma parte de las responsabilidades básicas de todo empleado municipal.

En los otros dos casos, la desvinculación se produjo en el marco de situaciones judiciales que resultaron incompatibles con la continuidad en la función pública, conforme a la normativa aplicable.

La aplicación de estas medidas no responde a un criterio punitivo, sino al principio de igualdad ante las normas que rige para toda la administración municipal. Las reglas deben ser las mismas para todos los trabajadores, independientemente del área en la que se desempeñen o de la función que cumplan, ya que esa igualdad de trato constituye la base de una institución sólida, previsible y confiable.

El Municipio sostiene que el cumplimiento de las responsabilidades laborales constituye un principio esencial para brindar servicios públicos de calidad y para fortalecer una administración transparente, ordenada y eficiente. En una organización que trabaja diariamente al servicio de los vecinos, el respeto por las normas, los procedimientos y los deberes de cada agente no representa una opción, sino un compromiso inherente a la función pública.

Consolidar una cultura organizacional fundada en la responsabilidad, el cumplimiento y el respeto por las normas fortalece el trabajo de los miles de agentes municipales que diariamente desempeñan sus tareas con compromiso y dedicación. En ese sentido, cada decisión administrativa busca preservar la integridad institucional y reafirmar que el ejemplo comienza por el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a cada integrante de la Municipalidad.

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