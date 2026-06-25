25 de junio de 2026 - 17:32

Ulpiano Suarez entregó un vehículo a los Bomberos Voluntarios, iniciativa que fue elegida por los vecinos a través de Presupuesto Participativo

La autobomba fue adquirida a partir de un proyecto presentado en la última edición de este programa y que fue el más votado por los habitantes del municipio.

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    Ulpiano Suarez entregó un vehículo de acción rápida al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad, dando cumplimiento a uno de los proyectos ganadores del programa Presupuesto Participativo, herramienta que permite a vecinos, organizaciones e instituciones presentar proyectos destinados a mejorar la Ciudad.

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    El intendente de la Ciudad estuvo acompañado por Sergio Quinzano, presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. También estuvieron presentes Pablo Espina, secretario de Gobierno; Cristian Chavarini y Lourdes Gabrielli, director y subdirectora de Transformación Digital, Smart Cities y Gobierno Abierto.

    “Estamos muy contentos aquí en el Cuartel 14, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad, presentando en sociedad esta autobomba, que es el resultado del Presupuesto Participativo. Este proyecto fue impulsado por ellos, fue votado por los vecinos, fue el proyecto más votado del Presupuesto Participativo y esta autobomba está acá”, indicó Ulpiano Suarez.

    “Es muy importante el proceso de participación vecinal y también la importancia que tiene para este cuartel. Los Bomberos Voluntarios hacen un gran trabajo y esta autobomba va a mejorar la capacidad de respuesta en tiempos ante una emergencia. El cuartel catorce es un ejemplo de trabajo, de compromiso, de vocación de servicio y que estén mejor equipados es cuidarlos a cada uno de ellos y de ellas, y también cuidar a los vecinos de la Ciudad”, agregó.

    Mientras que Sergio Quinzano manifestó: “Adquirimos esta autobomba en Bélgica, una unidad que tiene muy pocos kilómetros, gracias al municipio. La idea es mejorar nuestra capacidad operativa para beneficio de los vecinos de la Ciudad de Mendoza”.

    Este proyecto fue la más votada por los vecinos y vecinas durante la última edición de Presupuesto Participativo y tuvo como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias que requieren intervenciones rápidas y eficientes en distintos puntos de la Ciudad.

    La incorporación de este nuevo vehículo permitirá optimizar los tiempos de respuesta, mejorar las condiciones operativas del cuerpo de bomberos y brindar una mayor cobertura ante situaciones de emergencia, beneficiando a toda la comunidad.

    Esta entrega representa uno de los primeros resultados concretos surgidos del Presupuesto Participativo. Refleja el impacto que tiene la participación ciudadana, cuando las propuestas de los vecinos se transforman en acciones reales para mejorar la calidad de vida de los que habitan en la Ciudad.

    Participación ciudadana que se convierte en soluciones

    Las iniciativas que se presentan en el programa Presupuesto Participativo son evaluadas técnicamente y posteriormente sometidas a votación pública, incorporándose al presupuesto municipal aquellas que resultan elegidas por los vecinos.

    Durante la edición anterior se presentaron 85 proyectos y se emitieron más de 1.400 votos ciudadanos, destinándose un total de 600 millones de pesos para la ejecución de iniciativas vinculadas a seguridad, infraestructura, deporte, espacios públicos y desarrollo comunitario.

    Una política pública reconocida internacionalmente

    El Presupuesto Participativo de la Ciudad de Mendoza ha sido reconocido por organismos nacionales e internacionales por su innovación y transparencia.

    Entre las distinciones obtenidas se destaca una Mención de Honor otorgada por la Open Government Partnership (OGP), que reconoció a la iniciativa como una experiencia destacada de innovación y transparencia fiscal a nivel global.

    Asimismo, recibió el Premio Govtech y Ciudades Inteligentes 2025, otorgado por la Red de Ciudades Inteligentes (RECIA) y la Fundación Sociedad de la Información para las Américas (Eamericas).

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