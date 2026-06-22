Maipú impulsa un nuevo polo turístico y cultural con la creación del Museo Provincial de la Olivicultura y el Aceto Balsámico

La Municipalidad de Maipú firmó con la Provincia el convenio para la construcción del Museo Provincial de la Olivicultura y el Aceto Balsámico, una obra estratégica que busca consolidar al departamento como referente del oliturismo a nivel regional y continental. El proyecto será financiado con fondos del resarcimiento de Portezuelo del Viento y contempla un esquema de repago a partir de los ingresos generados por el propio museo, lo que garantiza su carácter autosustentable.
La iniciativa se desarrolla bajo un esquema de articulación público-privada junto a la Asociación Olivícola de Mendoza (ASOLMEN), que tendrá un rol central en la experiencia del museo a través de catas guiadas y acciones vinculadas a la difusión de la producción olivícola. El proyecto busca integrar producción, turismo y cultura, consolidando un nuevo espacio de referencia para la actividad.
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El museo incorporará innovación tecnológica mediante pantallas interactivas y recursos de realidad inmersiva en 360°, que permitirán a los visitantes recorrer y experimentar contenidos vinculados a la historia y producción del aceite de oliva y el aceto balsámico. Además, contará con un sector gastronómico en la terraza norte, con cierre del área y diversas propuestas culinarias, orientadas a complementar la experiencia turística.
En el marco de la firma del convenio estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; el intendente de Maipú, Matías Stevanato; la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui; la titular de EMETUR, Gabriela Testa; el presidente del Concejo Deliberante de Maipú, Emiliano Sallei; el director de Turismo de Maipú, Cristian García; y el secretario de Infraestructura y Servicios del municipio, Eduardo Mezzabota.
"El turismo es uno de los elementos de mayor crecimiento en el departamento y esto es poner en valor las actividades que las olivícolas y las acetaias están haciendo en Maipú", explicó Eduardo Mezzabota, y agregó que el costo de la entrada será destinado a mantener la infraestructura del lugar y que el plazo de ejecución será de seis meses.
El Master Plan del proyecto fue presentado previamente en una jornada articulada por la Dirección de Turismo de Maipú junto al Ente Mendoza Turismo, donde se expuso el potencial del museo como motor de desarrollo turístico y productivo, con el objetivo de fortalecer la identidad olivícola del departamento.
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El proyecto fue elaborado por un equipo técnico integrado por especialistas de ASOLMEN y arquitectos municipales, y recibió la validación del sector privado turístico. Asimismo, se firmó un convenio de cooperación entre la Cámara de Turismo de Maipú, ASOLMEN y el municipio, consolidando un esquema de trabajo conjunto con participación activa de los actores del sector.
Según datos oficiales, Maipú recibe alrededor de 122 mil visitantes vinculados al oliturismo, posicionándose como uno de los destinos más relevantes de esta actividad en la región.