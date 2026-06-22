Maipú impulsa un nuevo polo turístico y cultural con la creación del Museo Provincial de la Olivicultura y el Aceto Balsámico

El proyecto tendrá un modelo autosustentable y se desarrollará mediante una articulación público-privada. Incorporará tecnología inmersiva, propuestas gastronómicas y la participación del sector olivícola provincial.

La Municipalidad de Maipú firmó con la Provincia el convenio para la construcción del Museo Provincial de la Olivicultura y el Aceto Balsámico, una obra estratégica que busca consolidar al departamento como referente del oliturismo a nivel regional y continental. El proyecto será financiado con fondos del resarcimiento de Portezuelo del Viento y contempla un esquema de repago a partir de los ingresos generados por el propio museo, lo que garantiza su carácter autosustentable.

La iniciativa se desarrolla bajo un esquema de articulación público-privada junto a la Asociación Olivícola de Mendoza (ASOLMEN), que tendrá un rol central en la experiencia del museo a través de catas guiadas y acciones vinculadas a la difusión de la producción olivícola. El proyecto busca integrar producción, turismo y cultura, consolidando un nuevo espacio de referencia para la actividad.

WhatsApp Image 2026-06-22 at 13.35.16 El museo incorporará innovación tecnológica mediante pantallas interactivas y recursos de realidad inmersiva en 360°, que permitirán a los visitantes recorrer y experimentar contenidos vinculados a la historia y producción del aceite de oliva y el aceto balsámico. Además, contará con un sector gastronómico en la terraza norte, con cierre del área y diversas propuestas culinarias, orientadas a complementar la experiencia turística.

En el marco de la firma del convenio estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; el intendente de Maipú, Matías Stevanato; la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui; la titular de EMETUR, Gabriela Testa; el presidente del Concejo Deliberante de Maipú, Emiliano Sallei; el director de Turismo de Maipú, Cristian García; y el secretario de Infraestructura y Servicios del municipio, Eduardo Mezzabota.

"El turismo es uno de los elementos de mayor crecimiento en el departamento y esto es poner en valor las actividades que las olivícolas y las acetaias están haciendo en Maipú", explicó Eduardo Mezzabota, y agregó que el costo de la entrada será destinado a mantener la infraestructura del lugar y que el plazo de ejecución será de seis meses.