En los primeros cinco meses de 2026, la Municipalidad de Guaymallén realizó casi cuatro mil castraciones de mascotas

La Municipalidad de Guaymallén sigue avanzando con su política de bienestar animal . En los primeros cinco meses de 2026 , el área de Zoonosis de la Dirección de Salud municipal ha realizado 3.920 castraciones y ha colocado 5.332 vacunas antirrábicas .

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El dato incluye un récord absoluto durante el mes de abril, cuando se realizaron 1.082 castraciones , de las cuales 869 se llevaron adelante en el quirófano móvil , y 213 en el fijo .

Para entender la relevancia del número de prestaciones llevadas adelante durante los primeros cinco meses de 2026 , hay que observar los mismos datos de años anteriores: en todo 2025 , Zoonosis esterilizó a 9.095 canes , mientras que en todo 2024 fueron 8.875 intervenciones ; en el caso de vacunaciones, durante 2025 se colocaron 11.922 vacunas , mientras que en 2024 fueron 10.931 .

La política de cuidado animal llevada adelante por la Municipalidad de Guaymallén volvió a ser valorada por las autoridades de El Refugio de Diego .

El 29 de abril pasado, como parte de los festejos por el Día del Animal , Guaymallén , junto a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Juan Agustín Maza y la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque , llevaron adelante un operativo en El Refugio de Diego , en el que se vacunó y desparasitó a un total de 260 animales : 230 perros y 30 gatos .

Una de las imágenes que dejó el operativo en El Refugio de Diego.

Desde el municipio se aportó la vacuna antirrábica, obligatoria por ley, además de antiparasitarios internos y externos mediante pipetas. Por su parte, el Ecoparque colaboró con una vacuna múltiple fundamental para la prevención de enfermedades graves como parvovirus, parainfluenza, adenovirus y moquillo, contribuyendo así al bienestar de los animales del refugio.

El presidente del refugio, Diego Gabriel Sánchez, y su tesorera Mariana Vera Martínez, agradecieron la realización del operativo, a través de una carta remitida al intendente Marcos Calvente.

“Valoramos profundamente este tipo de acciones, que reflejan el compromiso del Municipio con el concepto de que ‘La salud es una sola’, entendiendo que el bienestar animal forma parte fundamental de la Salud Pública y del cuidado integral de toda la comunidad. Este acompañamiento no solo contribuye a proteger a nuestra manada, sino también a brindar mejores condiciones sanitarias a quienes día a día dedicamos nuestro esfuerzo al cuidado y recuperación de cada uno de ellos. Agradecemos especialmente la predisposición, profesionalismo y calidez humana demostrados durante toda la jornada”, cierra la misiva.

Movil-veterinario-1

Más cartas de agradecimiento

La Dirección de la Escuela 1-556 Miguel Ángel Ramponi también remitió su agradecimiento a la Municipalidad de Guaymallén por llevar el Móvil Veterinario al colegio para castrar mascotas. La vicedirectora del establecimiento mandó una nota en la que manifiesta: “consideramos fundamental reconocer el compromiso, la eficiencia y la buena predisposición del personal que lleva a cabo las tareas. Este tipo de acciones no solo mejoran la calidad de vida de nuestra zona, sino también de toda la comunidad”.

El operativo en la Escuela Ramponi se realizó el 17 de junio. Durante la mañana se realizaron 64 castraciones y se colocaron 88 vacunas.