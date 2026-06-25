Comienzan la obras de Aysam en calle Yrigoyen: habrá cambios en el tránsito y desvíos del transporte público

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informa que el lunes 29 de junio comenzarán las obras de remodelación integral de calle Hipólito Yrigoyen , una intervención estratégica que mejorará la infraestructura vial, la seguridad y la calidad urbana en una de las arterias más importantes de la Capital.

Ulpiano Suarez entregó un vehículo a los Bomberos Voluntarios, iniciativa que fue elegida por los vecinos a través de Presupuesto Participativo

Con el objetivo de reducir las afectaciones al tránsito vehicular , al transporte público y a los frentistas, la obra se ejecutará en siete etapas sucesivas , permitiendo avanzar de manera ordenada y mantener alternativas de circulación durante todo el proceso.

El primer tramo de obra abarcará labores en la calle Brasil, desde Belgrano hasta San Martín; y en Yrigoyen, desde San Martín hasta Roque Sáenz Peña . Este primer sector comprende aproximadamente 235 metros lineales y tendrá un plazo estimado de ejecución de cinco meses.

En esta primera etapa de la obra, estará cortado totalmente el cruce de Yrigoyen y San Martín y también de la calle Brasil, entre San Juan y San Martín.

Los vehículos particulares que circulen hacia el sur, deberán continuar por San Martín hasta calle Serú, donde deberán girar hacia el oeste para luego incorporarse a República del Líbano y continuar su recorrido hacia Godoy Cruz.

Mientras que los conductores que ingresen a la Ciudad por San Martín desde el sur, tendrán dos alternativas:

Girar a la izquierda por 25 de Mayo, para luego tomar Almirante Brown y España hacia el norte.

Girar a la derecha por Castellani, para luego doblar a la izquierda por Belgrano para continuar hacia el norte por San Juan.

Desvíos del transporte público

Las líneas de transporte público tendrán dos recorridos alternativos:

Desde San Martín y Morón , continuarán por Morón hacia el este hasta Rioja, luego por Brasil, Ricardo Videla y Minuzzi, ya en Godoy Cruz, para retomar posteriormente avenida San Martín.

, continuarán por Morón hacia el este hasta Rioja, luego por Brasil, Ricardo Videla y Minuzzi, ya en Godoy Cruz, para retomar posteriormente avenida San Martín. Desde la rotonda de Peltier y La Pampa, las unidades circularán hacia el sur por La Pampa hasta Capitán de Fragata Moyano. Desde allí continuarán hacia el este hasta República del Líbano y luego hacia el sur por República del Líbano y Echeverría.

WhatsApp-Image-2026-06-24-at-20.52.38

video