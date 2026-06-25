25 de junio de 2026 - 16:17

Comienzan la obras de Aysam en calle Yrigoyen: habrá cambios en el tránsito y desvíos del transporte público

El lunes 29 de junio se iniciará la primera etapa de esta importante obra de Aguas Mendocinas, sobre la arteria que divide los departamentos de Capital y Godoy Cruz. Los trabajos se desarrollarán por tramos para minimizar el impacto en la circulación y en la actividad comercial de la zona.

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La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informa que el lunes 29 de junio comenzarán las obras de remodelación integral de calle Hipólito Yrigoyen, una intervención estratégica que mejorará la infraestructura vial, la seguridad y la calidad urbana en una de las arterias más importantes de la Capital.

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Con el objetivo de reducir las afectaciones al tránsito vehicular, al transporte público y a los frentistas, la obra se ejecutará en siete etapas sucesivas, permitiendo avanzar de manera ordenada y mantener alternativas de circulación durante todo el proceso.

El primer tramo de obra abarcará labores en la calle Brasil, desde Belgrano hasta San Martín; y en Yrigoyen, desde San Martín hasta Roque Sáenz Peña. Este primer sector comprende aproximadamente 235 metros lineales y tendrá un plazo estimado de ejecución de cinco meses.

Atención conductores: las vías alternativas

En esta primera etapa de la obra, estará cortado totalmente el cruce de Yrigoyen y San Martín y también de la calle Brasil, entre San Juan y San Martín.

Los vehículos particulares que circulen hacia el sur, deberán continuar por San Martín hasta calle Serú, donde deberán girar hacia el oeste para luego incorporarse a República del Líbano y continuar su recorrido hacia Godoy Cruz.

Mientras que los conductores que ingresen a la Ciudad por San Martín desde el sur, tendrán dos alternativas:

  • Girar a la izquierda por 25 de Mayo, para luego tomar Almirante Brown y España hacia el norte.
  • Girar a la derecha por Castellani, para luego doblar a la izquierda por Belgrano para continuar hacia el norte por San Juan.

Desvíos del transporte público

Las líneas de transporte público tendrán dos recorridos alternativos:

  • Desde San Martín y Morón, continuarán por Morón hacia el este hasta Rioja, luego por Brasil, Ricardo Videla y Minuzzi, ya en Godoy Cruz, para retomar posteriormente avenida San Martín.
  • Desde la rotonda de Peltier y La Pampa, las unidades circularán hacia el sur por La Pampa hasta Capitán de Fragata Moyano. Desde allí continuarán hacia el este hasta República del Líbano y luego hacia el sur por República del Líbano y Echeverría.
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