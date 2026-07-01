"Invierno Re Copado": Guaymallén propone una agenda repleta de actividades para disfrutar en vacaciones

Las vacaciones de invierno 2026 en Guaymallén llegan con una agenda cargada de propuestas para disfrutar en familia. La Municipalidad presentó una nueva edición de "Invierno Re Copado" , un ciclo que ofrecerá espectáculos gratuitos de circo, teatro, magia, títeres, payasos, malabares y música en plazas, espacios culturales y centros comunitarios del departamento.

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Las actividades se desarrollarán del 6 al 18 de julio , con funciones diarias en diferentes distritos, acercando propuestas culturales y recreativas a vecinos y visitantes.

La programación contará con la participación de elencos y artistas mendocinos , que presentarán espectáculos para todas las edades en carpas circenses instaladas en espacios verdes y también en el Centro Cultural Pascual Lauriente , la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte y las Salas de Arte Libertad .

Entre las propuestas habrá:

Además, cada jornada comenzará con juegos y actividades coordinadas por profesores de la Dirección de Educación y Deportes de la Municipalidad de Guaymallén , promoviendo el encuentro y la participación de toda la familia.

Cronograma completo de "Invierno Re Copado" 2026

Plaza 6 de Noviembre (Río Cuarto y Cruz del Eje, Barrio Jardín Bancario, Dorrego) Lunes 6 de julio

14:00 | Apertura. Juegos y actividades deportivas.

15:30 | "Re re re" – Títeres del Azulejo.

– Títeres del Azulejo. 16:10 | Juegos y actividades deportivas.

17:00 | "Una aventura intergaláctica" – Circo Nebular.

Martes 7 de julio

14:00 | Apertura. Juegos y actividades deportivas.

15:30 | "Las locuras de Ludiem" – Mago Ludiem.

– Mago Ludiem. 16:10 | Juegos y actividades deportivas.

17:00 | "Escuela de villanas" – Elenco Marabunta.

Miércoles 8 de julio

14:00 | Apertura. Juegos y actividades deportivas.

15:30 | "La magia y la risa en una valija" – Garabato Circo.

– Garabato Circo. 16:10 | Juegos y actividades deportivas.

17:00 | "Evolushow" – Circus Magenta.

Jueves 9 de julio

14:00 | Apertura. Juegos y actividades deportivas.

15:30 | "Burbujas a la carta" – Tony Maslup.

– Tony Maslup. 16:10 | Juegos y actividades deportivas.

17:00 | Café Electrik – Circo.

Plaza de las Artes y las Flores (Mathus Hoyos 3175, El Bermejo) Lunes 6 de julio

14:00 | Apertura.

15:30 | "Clásicos del Rock Argentino" – Títeres Banda Espuma.

– Títeres Banda Espuma. 16:10 | Juegos.

17:00 | "¡Que vuelva el circo!" – Compañía Flip.

Martes 7 de julio

15:30 | "Burbujas a la carta" – Tony Maslup.

– Tony Maslup. 17:00 | "Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta" – Macanudo Teatro.

Miércoles 8 de julio

15:30 | "Re re re" – Títeres del Azulejo.

– Títeres del Azulejo. 17:00 | "La Magia de la Música" – Radio Aventura.

Jueves 9 de julio

15:30 | "Olvido Olvidado" – Macanudo Teatro.

– Macanudo Teatro. 17:00 | "Escuela de villanas" – Elenco Marabunta.

Plaza Melchora Lemos (Jesús Nazareno)

10 al 12 de julio con espectáculos de Tony Maslup, Todo Terreno, Circus Magenta, Mago Augusto "The Looper", Compañía Flip y Telares Teatro.

Rotonda de Salcedo (Los Corralitos)

10 al 12 de julio con presentaciones de Mago Ludiem, Macanudo Teatro, Tony Maslup, Café Electrik, Títeres del Azulejo y Circo Nebular.

Plaza Carlos Pasetti (Villa Nueva)

13 al 15 de julio con funciones de:

Títeres del Azulejo.

Macanudo Teatro.

Mago Ludiem.

Café Electrik.

Porotita y Tatán.

Circo Nebular.

Club Unión (Puente de Hierro)

13 al 15 de julio

Participarán Títeres Banda Espuma, Café Electrik, Porotita y Tatán, Circo Nebular, Todo Terreno y Telares Teatro.

Plaza Barrio Municipal (El Sauce)

16 al 18 de julio

Con espectáculos de:

Mago Augusto "The Looper".

Café Electrik.

Porotita y Tatán.

Telares Teatro.

Radio Aventura.

Macanudo Teatro.

Unión Vecinal Kilómetro 8

16 al 18 de julio

Participarán:

Garabato Circo.

Compañía Flip.

Mago Ludiem.

Macanudo Teatro.

Títeres del Azulejo.

Circus Magenta.

También habrá funciones en espacios culturales

Centro Cultural Pascual Lauriente (Rodeo de la Cruz)

Entre el 10 y el 18 de julio habrá funciones de:

Elenco Marabunta.

Turucletas.

Porotita y Tatán.

Café Electrik.

Mago Ludiem.

El Resorte Teatro.

Radio Aventura.

Telares Teatro.

Biblioteca Pública Municipal Almafuerte (Villa Nueva)

Se presentarán propuestas de EDELIJ, Títeres Banda Espuma y Todo Terreno, con narraciones, teatro y espectáculos infantiles.

Salas de Arte Libertad (Villa Nueva)

Las funciones estarán a cargo de:

Mago Augusto "The Looper".

Radio Aventura.

Garabato Circo.

Vacaciones de invierno en Guaymallén: una propuesta gratuita para disfrutar en familia

Con actividades distribuidas en plazas, espacios culturales y centros comunitarios, la Municipalidad de Guaymallén apuesta a que las vacaciones de invierno 2026 lleguen a todos los distritos del departamento. La programación de "Invierno Re Copado" combina cultura, entretenimiento y deporte con entrada libre y gratuita, ofreciendo una alternativa ideal para que niños, niñas y adultos disfruten de las vacaciones sin salir de Guaymallén.