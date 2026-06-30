Maipú Municipio brinda recomendaciones para cuidarse del monóxido de carbono

Con el paso de los días, las temperaturas en Mendoza son cada vez más bajas y es por ello que es importante estar atentos al uso de artefactos que despiden monóxido de carbono.

Las intoxicaciones con monóxido de carbono son más frecuentes con la llegada del invierno y las olas de frío, ya que aumenta el consumo de todo tipo de calefactores y se ventilan menos los espacios. De esta manera, se impide la salida de los gases tóxicos que se acumulan en el interior de los hogares.

El monóxido de carbono es un gas que no se ve ni tiene olor y es muy tóxico para personas y animales. Por eso, es muy importante tener en cuenta las recomendaciones brindadas por la Dirección de Tránsito y Defensa Civil de Maipú.

H2: ¿Cómo prevenir una intoxicación por monóxido de carbono? Para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono, la Municipalidad de Maipú recuerda la importancia de ventilar los ambientes y dejar siempre una puerta y/o ventana entreabierta.

En artefactos a gas, es necesario corroborar que tengan siempre una llama azul y uniforme, controlada por un gasista matriculado. Las llamas de tonalidades amarillas o naranjas y las manchas negras en la pared pueden significar que están funcionando mal.

Evitar mantener recipientes con agua sobre la estufa y no utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente, ya que no están preparados para calefaccionar. Es importante tener especial cuidado en cerrar llaves de paso de gas y hornallas.