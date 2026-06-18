Maipú se viste de historia, fútbol y cultura este fin de semana

El departamento vive un fin de semana cargado de emociones: desde el emotivo homenaje al fotógrafo que retrató el alma mendocina, hasta el clásico intercambio de figuritas mundialistas, pasando por actos patrios, cine y música en vivo.

Ulpiano Suarez supervisó el avance de las obras en el Gimnasio Municipal Nº1

La agenda arranca el viernes con un sentido homenaje al reconocido fotógrafo y periodista mendocino. Su lente acompañó generaciones y su legado es un archivo invaluable de la historia, la cultura y el pueblo de Mendoza. El evento se realizará el viernes en el Parque Metropolitano Sur, a las 17 hs.

Su obra nos enseñó la importancia de recordar. La memoria no solo se conserva: también se ejerce; y ejercerla implica saber agradecer a quienes dejaron una huella imborrable en nuestra vida colectiva.

Por eso, la invitación es a encontrarse para honrar a un maestro, agradecer su legado y celebrar todo lo que aportó al periodismo, la fotografía y la cultura argentina.

El sábado 20, a las 12:00 hs, se realizará una propuesta que une historia y enoturismo en la Bodega Tempus Alba, ubicada en Perito Moreno 572, Coquimbito.

La charla “Cosecha de Identidad: Belgrano, la Bandera y el Brindis por una Patria Propia” tendrá como disertante a Mauricio Correa Bustos, quien guiará a los asistentes en un recorrido por los ideales de Manuel Belgrano y el general Martín Miguel de Güemes, en el marco del ciclo “Camino de los Pensadores”.

Una oportunidad única para reflexionar sobre nuestra identidad nacional con un brindis de por medio. Los cupos son limitados, por lo que se solicita reservar al teléfono 2616590314.

Homenaje en la Plaza Departamental

El mismo sábado, en horas de la tarde, la Plaza Departamental 12 de Febrero será el centro del homenaje oficial a dos de los Padres de la Patria.

A las 18:00 hs se llevará a cabo el acto de conmemoración por la inmortalidad de Güemes y Belgrano, manteniendo vivo el legado de dos próceres fundamentales en la construcción de nuestra nación.

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Fútbol, colección y encuentro: el Intercambio de Figuritas

El ambiente mundialista tomará la plaza con la propuesta “Vení a hacer amigos nuevos y conseguir las figus que te faltan”. Este sábado, de 16:00 a 19:00 hs, se realizará una nueva edición del intercambio de figuritas del Mundial.

La actividad busca recrear el ambiente amistoso y familiar que rodea a la Copa del Mundo, invitando a niños, jóvenes y adultos a completar sus álbumes y compartir la pasión por el fútbol.

“El Partido”: cine y memoria en el Teatro Imperial

Para los amantes del séptimo arte y la historia del deporte, el Cine Teatro Imperial ofrece la película “El Partido”, basada en el libro de Andrés Burgo. El film reconstruye el mítico partido de 1986 entre Argentina e Inglaterra, entrelazando el juego con los sucesos históricos previos.

Las entradas tienen un valor de $2.800 y están disponibles en la boletería del teatro o a través de la web munimaipu.boleteriadigital.com.ar.

Funciones

Jueves 18 – 21:30 hs

Viernes 19 – 18:00 hs

Sábado 20 – 18:00 hs

Domingo 21 – 21:30 hs

La música cierra la noche con “Solo dos covers”

La jornada culminará con una celebración musical. A las 21:30 hs del sábado, el Cine Teatro Imperial recibirá el espectáculo de la banda “Solo dos covers – 20 AÑOS”.

Será una noche elegante y cargada de emociones para celebrar dos décadas de trayectoria, reviviendo grandes éxitos que marcaron generaciones. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro o a través de entradaweb.com.