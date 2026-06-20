Maipú homenajeó a Jorge "Coco" Yañez en el Parque Metropolitano

Familiares, colegas y autoridades participaron de un emotivo acto en reconocimiento a la trayectoria del histórico reportero gráfico mendocino, cuya labor dejó una huella imborrable en el periodismo provincial.

La Municipalidad de Maipú realizó un emotivo acto de homenaje al reconocido reportero gráfico mendocino Jorge “Coco” Yañez, con el descubrimiento de una placa conmemorativa en el Parque Metropolitano. La iniciativa tuvo como objetivo reconocer y poner en valor la destacada trayectoria profesional de una de las figuras más respetadas del periodismo mendocino.

El reconocimiento fue impulsado por el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Maipú, Emiliano Sallei, y reunió a familiares, colegas, amigos y compañeros de trabajo de Yañez, quienes acompañaron la ceremonia en un clima de emoción, memoria y profundo respeto.

“Coco siempre se distinguió por abrir caminos para los demás. Era solidaridad, compromiso y un constante pensar en sus compañeros y compañeras”, expresó el presidente del Concejo Deliberante de Maipú, Emiliano Sallei. Seguidamente, el concejal adelantó que el municipio destinará un sector del Parque que llevará el nombre de “Paseo de los Observadores”, un espacio en memoria de Coco donde se desarrollarán diversas actividades vinculadas a la fotografía y las artes visuales.

Por su parte, Marcelo Ruiz, reconocido fotógrafo y amigo de Coco, manifestó ante los presentes: “Como compañero de cámaras, tuvimos el privilegio de contar con él como un docente natural. Te enseñaba a hacer periodismo y sabías que, si en un lugar estaba Coco, estabas respaldado y contenido. Te guiaba y te ayudaba con solo mirarte, y uno aprendía día a día observando su manera de trabajar”.

WhatsApp Image 2026-06-20 at 09.49.30 (1) A lo largo de su carrera, “Coco” Yañez construyó una trayectoria marcada por el compromiso con la verdad y la excelencia profesional, desempeñándose como periodista y fotoperiodista en medios de referencia como Diario Los Andes, Diario UNO y El Otro Diario. Su trabajo dejó una marca profunda por su capacidad de retratar la realidad con sensibilidad, mirada crítica y un fuerte compromiso con la tarea de informar.