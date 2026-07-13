Desde hoy, viajar en colectivo sale un 20% más caro en Mendoza: cómo pagar menos

A partir de este lunes 13 de julio, el pasaje del colectivo y metrotranvía aumenta un 20% en Mendoza y pasa de $1.400 a $1.680 , tal como lo indicó la Subsecretaría de Transporte de la provincia a partir de la resolución N° 962/2026, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial.

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El incremento impacta también, según la línea y el recorrido , en los colectivos de las regiones del Este, el Valle de Uco y el Sur provincial.

De acuerdo al Gobierno provincial, la suba de la tarifa del transporte público se debe a la actualización de los costos del sistema tras la última audiencia pública realizada por el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP). El último aumento había sido aplicado en enero pasado, cuando el pasaje mutó de $1.200 a $1.400.

"Surge la necesidad de modificar las tarifas vigentes a fin de preservar los recursos del Fondo Compensador del Transporte y posibilitar el mantenimiento del subsidio que la Provincia de Mendoza destina a los usuarios del servicio público de transporte de pasajeros a través del mismo, al afrontar la diferencia que existente entre la recaudación por las tarifas percibidas de los usuarios del servicio y el costo del sistema de transporte público de pasajeros", explicaron desde el Gobierno.

En el caso de las líneas diferenciales, el nuevo costo del pasaje será de $2.520.

La actualización tarifaria se aplicará este lunes de manera paulatina, a medida que las validadoras del sistema SUBE sean actualizadas.

Se aclara que, durante la semana de vacaciones de invierno, los beneficios para estudiantes, docentes y celadores permanecerán suspendidos hasta el regreso de las clases el lunes 20.

Aumenta el pasaje del transporte público en Mendoza

Descuentos y gratuidades para viajar en el transporte público de Mendoza

En Mendoza, se estima que hoy seis de cada diez usuarios tienen algún descuento, ya que el resto accede a gratuidades, tarifas diferenciales o descuentos por frecuencia de uso.

Desde el 13 de julio, los docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas con discapacidad, mayores de 70 años y beneficiarios de la Ley N° 7.811 (pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas o tratamientos prolongados) seguirán viajando sin costo.

En tanto, los estudiantes primarios abonarán $672, mientras que los estudiantes secundarios, universitarios y los jubilados pagarán $840 por viaje.

Además, los usuarios frecuentes continuarán accediendo a descuentos de hasta el 50%, abonando $1.008 entre los viajes 21 y 40 y $840 entre los viajes 41 y 80.

Asimismo, continuarán vigentes el descuento del 17% en horarios de menor demanda (de 9.00 a 11.00 y de 14.30 a 16.00) y los dos trasbordos gratuitos para los servicios urbanos.

Costos técnicos y subsidios en el transporte público

Los usuarios no pagan la tarifa real del transporte público, sino que para aliviar el costo sobre sus bolsillos se aplican diversas estrategias. Por un lado, subsidios a través del Fondo Compensador del Transporte. Por el otro, los beneficios y las gratuidades ya mencionadas.

El costo técnico del sistema, sin el aporte del Estado provincial, asciende a $4.495,66 por pasajero. Sin embargo, la tarifa general será de $1.680 por viaje, gracias al sostenimiento del Fondo Compensador del Transporte.

Esto significa que la Provincia continuará absorbiendo más del 60% del costo real del boleto.