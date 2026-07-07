El pasaje en Mendoza sube a $1.680 durante las vacaciones: qué pasa con los abonos de estudiantes, docentes y celadores

El aumento de pasaje en el transporte público de Mendoza comenzará a regir desde el lunes 13 de julio con una suba del 20% , que llevará el boleto general de $1.400 a $1.680 . Sin embargo, la actualización de las tarifas llega en medio del receso invernal y genera una duda entre miles de usuarios sobre qué pasa con los abonos escolares y otros beneficios.

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La respuesta es que, durante la última semana de vacaciones, que coincide con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, los estudiantes de nivel primario, secundario y universitario, además de docentes y celadores, deberán pagar la tarifa general , ya que los atributos educativos permanecen suspendidos mientras no haya clases.

El nuevo cuadro tarifario comenzará a aplicarse desde el lunes 13 de julio , pero los beneficios destinados a estudiantes, docentes y celadores no estarán activos durante esa semana porque coincide con el receso escolar de invierno , que se extiende desde el lunes 6 hasta el viernes 17 de julio inclusive .

La razón es que los abonos educativos no tienen vigencia durante las vacaciones. De hecho, la última actualización de la web oficial del Gobierno sobre la gestión de abonos indica: " Estos beneficios no rigen durante los recesos escolares de invierno y verano ".

Durante la semana de vacaciones, los beneficios para estudiantes, docentes y celadores permanecerán suspendidos hasta el regreso de las clases.

Esto significa que, entre el 13 y el 17 de julio, los estudiantes de nivel primario, secundario y universitario, junto con docentes y celadores, deberán pagar la tarifa general de $1.680 , salvo que cuenten con otro beneficio, como el de usuario frecuente.

En ese sentido, desde la Subsecretaría de Transporte aclararon a Los Andes: "Lo que hace el boletín es explicar cómo quedan las tarifas con los atributos aplicados, pero se aplican en el momento en que se tienen que aplicar. O sea, a partir del 13 se cambia, pero bueno, si en ese momento no hay clases, los atributos se aplican cuando hay ciclo lectivo".

El organismo agregó: "A partir del 13 se actualiza la tarifa. Obviamente que, si en ese momento justo hay receso escolar, se cumple con la aplicación del atributo como está previsto antes de la actualización".

En otras palabras, el aumento de pasaje entrará en vigencia en plena segunda semana del receso escolar, por lo que los beneficios educativos recién volverán a aplicarse cuando se reanude el ciclo lectivo.

Cómo quedan los abonos cuando terminen las vacaciones de invierno

Una vez finalizado el receso escolar, los abonos para estudiantes, docentes y celadores volverán a estar vigentes con los mismos porcentajes de descuento, ya que el aumento de pasaje no modifica los beneficios establecidos para cada grupo.

Los descuentos continuarán siendo los siguientes:

Primario: 60% de descuento ( $672 ).

( ). Secundario: 50% de descuento ( $840 ).

( ). Universitario: 50% de descuento ( $840 ).

( ). Extensión Universitario: 50% de descuento ( $840 ).

( ). Docente: 100% de descuento ( gratis - $0 ).

( ). Celador: 100% de descuento ( gratis - $0 ).

( ). Tercera edad (jubilados): 50% de descuento ( $840 ).

( ). Mayores de 70 años (30 viajes mensuales): 100% de descuento ( gratis - $0 ).

( ). Personas con discapacidad: 100% de descuento ( gratis - $0 ).

( ). Ley 7811: 100% de descuento (gratis - $0).

El sistema de usuario frecuente continuará vigente como alternativa para quienes busquen acceder a descuentos durante el receso invernal.

De acuerdo con la información oficial, para renovar el abono luego del receso invernal será necesario validar la tarjeta SUBE en una Terminal Automática SUBE (TAS), en las validadoras de las unidades de transporte o mediante la app SUBE.

Además, al comenzar un nuevo ciclo lectivo, los usuarios deberán presentar la documentación correspondiente en los puntos de atención habilitados y luego validar el beneficio en una Terminal Automática SUBE (TAS), en las validadoras de los colectivos o desde la app SUBE, para que el descuento vuelva a estar activo

Cómo sacar beneficio de usuario frecuente para pagar menos durante las vacaciones

Mientras los abonos escolares, universitarios, docentes y de celadores permanecen suspendidos, el beneficio de usuario frecuente continúa vigente y puede convertirse en la principal alternativa para reducir el costo del viaje durante el receso invernal. Aunque se recomienda usar otra tarjeta para no perder el beneficio.

Con el nuevo cuadro tarifario, el sistema establece los siguientes valores según la cantidad de viajes realizados:

Viajes del 1 al 20: $1.680.

$1.680. Viajes del 21 al 40: $1.008.

$1.008. Viajes del 41 al 80: $840.

$840. A partir del viaje 81: $1.344.

De esta manera, quienes utilizan el transporte público de forma habitual podrán acceder a descuentos una vez alcanzada la cantidad de viajes prevista por el sistema, incluso durante los días en que los beneficios educativos permanezcan suspendidos por las vacaciones.