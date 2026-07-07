Qué plantearon los productores mendocinos a Nación y qué respuestas prometieron los funcionarios

Mendoza fue sede de una reunión inédita que sentó en la misma mesa a funcionarios nacionales, autoridades provinciales, organismos técnicos y representantes de las principales economías regionales . El objetivo fue escuchar los reclamos de los productores y avanzar en una agenda común para mejorar la competitividad, fortalecer las exportaciones y atender problemas que afectan a las distintas cadenas agrícolas.

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La jornada reunió a representantes de la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajos, Cebollas y Afines de Mendoza (Asocamen), la Federación Plan Estratégico de Durazno para Industria (Fepedi), los clústeres de Frutos Secos, Semillas, Ciruela y Olivícola, además de Tomate 2000 y la Cámara de Cerezas de Mendoza.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, junto con el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Martín Fernández, y el subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores, Martín Ghiaccio. También participaron autoridades del Iscamen, Senasa y distintas áreas del Gobierno provincial.

Uno de los temas centrales fue la sanidad vegetal y la necesidad de reforzar las estrategias de prevención frente a plagas que afectan o podrían afectar la producción mendocina.

Entre los reclamos surgió la preocupación por los daños provocados por las catas en distintos cultivos. También se analizó el riesgo que representa el posible ingreso del estornino pinto , un ave exótica invasora ya detectada en la provincia de Buenos Aires, que puede ocasionar pérdidas en cultivos, afectar establecimientos ganaderos y desplazar a especies nativas.

Ante este escenario, Provincia, Nación, Senasa e Iscamen coincidieron en fortalecer las tareas de monitoreo, prevención y control para evitar nuevas amenazas sanitarias.

Financiamiento, exportaciones y competitividad

La agenda también incluyó aspectos vinculados con los controles en ruta, los procedimientos sanitarios para exportar, las inspecciones en bodegas y distintas herramientas destinadas a mejorar la competitividad de las economías regionales.

Además, se evaluó el posicionamiento de Mendoza en mercados estratégicos, especialmente en la producción de cerezas, con el objetivo de potenciar la presencia provincial frente a otras regiones productoras del país.

Otro de los ejes fue la necesidad de ampliar las líneas de financiamiento para impulsar inversiones, incorporar tecnología y facilitar el crecimiento de las actividades agrícolas. A ello se sumó el pedido de fortalecer los programas de capacitación para productores y trabajadores rurales.

Buscan institucionalizar el diálogo

Al término de la jornada, las autoridades coincidieron en que este formato de trabajo debería repetirse para dar seguimiento a los planteos de cada cadena productiva.

Vargas Arizu destacó la buena relación con la Nación y aseguró que el trabajo conjunto con la Secretaría de Agricultura, el Iscamen y el Senasa permitió resolver numerosos planteos del sector durante el último año y medio. También valoró el desarrollo de los clústeres productivos como una herramienta para identificar problemas comunes y diseñar soluciones más ágiles.

Desde la Secretaría de Agricultura, Martín Fernández calificó la experiencia como novedosa y sostuvo que permitió conocer de primera mano la realidad de las economías regionales. Afirmó que los temas planteados serán analizados por los equipos técnicos en Buenos Aires para brindar respuestas en el menor tiempo posible.

En la misma línea, Martín Ghiaccio destacó el contacto directo con los productores y aseguró que Mendoza continúa siendo una de las provincias con mayor desarrollo productivo del país, mientras que el presidente del Iscamen, José Orts, remarcó que la articulación entre el Estado y el sector privado resulta clave para fortalecer la competitividad y el crecimiento de las economías regionales.