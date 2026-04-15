15 de abril de 2026 - 15:53

Semáforo de Economías Regionales: el agro suma más actividades en rojo y crece la preocupación, según Coninagro

El informe de Coninagro mostró más actividades en rojo en febrero y expuso el impacto de costos altos y precios rezagados en el agro.

El semáforo registró 9 actividades en rojo y reflejó un deterioro respecto a enero.

El semáforo registró 9 actividades en rojo y reflejó un deterioro respecto a enero.

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Los Andes | Redacción Agroindustria
Por Redacción Agroindustria

El Semáforo de Economías Regionales de Coninagro evidenció en febrero de 2026 un nuevo deterioro en la situación del agro argentino. Con más actividades en rojo y menos en terreno favorable, el informe expone un escenario complejo para los productores.

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Los datos muestran que los precios siguen por debajo de la inflación mientras los costos se mantienen elevados, lo que golpea la rentabilidad y limita la recuperación de varias economías regionales en todo el país.

El Semáforo de Economías Regionales confirma el deterioro en el agro

Durante febrero, el relevamiento registró 4 actividades en verde, 6 en amarillo y 9 en rojo, marcando una desmejora respecto al mes anterior. En este contexto, la mandioca se sumó a las economías en crisis, ya que “cambió de categoría de amarillo a rojo”.

El informe detalla que el indicador se construye sobre tres componentes clave. En ese sentido, se explica que “el primero evalúa la evolución del precio y el costo, tanto mensual como interanual”, mientras que “el segundo mide el área o stock, según corresponda, y la producción” y “el último, la evolución de las exportaciones y las importaciones de las producciones, así como el consumo interno”.

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En las actividades en rojo -como yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas, algodón, maní, leche y mandioca- el principal problema está en la rentabilidad. Según el informe, “los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos”, lo que deteriora los márgenes y complica la recuperación.

En contrapartida, bovinos, ovinos, granos y miel se ubicaron en verde. Allí se destaca que “en todos estos sectores se observó un buen componente de negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación”, junto con mejores condiciones productivas y comerciales.

Exportaciones en alza y fuertes brechas entre actividades del agro

El comercio exterior mostró un crecimiento importante en el inicio de 2026, con exportaciones por USD 9.322 millones, un 37 por ciento por encima del promedio histórico de la última década. Sin embargo, los datos muestran una fuerte concentración y diferencias marcadas entre sectores.

El complejo granario lidera ampliamente con el 78 por ciento del total exportado y USD 7.306 millones, impulsado principalmente por la soja que explica el 42 por ciento del bloque, seguida por el trigo con el 25 por ciento. Detrás aparecen el sector bovino con USD 829 millones, la lechería con USD 301 millones y el maní con USD 196 millones.

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Al comparar con el promedio histórico, se observan subas significativas en varias actividades. El arroz creció un 228 por ciento en exportaciones y el tabaco un 113 por ciento, mientras que los cítricos dulces avanzaron un 56 por ciento y el sector bovino un 55 por ciento. También se destacan los incrementos en ovinos 52 por ciento, algodón 51 por ciento y lechería 44 por ciento.

En contraste, algunas economías muestran caídas importantes. La actividad avícola registra una baja del 71 por ciento respecto a su promedio histórico, mientras que hortalizas cae 45 por ciento y el sector forestal retrocede 25 por ciento. La vitivinicultura también presenta una baja del 11 por ciento.

En importaciones, el total alcanzó USD 482 millones, muy por debajo de las exportaciones. El complejo granario también lidera con el 77 por ciento. Sin embargo, se observan movimientos dispares. El sector bovino incrementó sus compras externas un 126 por ciento y los granos un 79 por ciento, mientras que otros rubros redujeron fuertemente sus importaciones como maní con una caída del 82 por ciento, arroz con 76 por ciento menos y hortalizas con una baja del 73 por ciento.

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Estos datos reflejan una dinámica heterogénea dentro del agro argentino, donde algunos sectores logran expandirse en los mercados internacionales mientras otros siguen enfrentando problemas estructurales que condicionan su crecimiento.

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