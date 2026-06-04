Impulsadas por el vino a granel y el mosto, las exportaciones vitivinícolas crecieron 15% en 2026

La industria vitivinícola argentina consolida señales de recuperación en los mercados internacionales. En los primeros cinco meses de 2026, las exportaciones de vino crecieron 15% en volumen respecto del mismo período del año anterior, impulsadas principalmente por el fuerte desempeño de los envíos a granel y por la recuperación del mosto concentrado .

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Según el último informe elaborado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) , entre enero y mayo se exportaron 85,44 millones de litros de vino, frente a los 74,33 millones de litros registrados en igual período de 2025.

El crecimiento estuvo motorizado por los vinos sin mención varietal, que aumentaron 88,1% , y por los vinos varietales, que avanzaron 5,7%. También se destacó el desempeño de los espumosos, cuyas exportaciones crecieron 35,6% en volumen .

Las exportaciones de vino crecieron un 15% en el acumulado de enero a mayo, según el INV.

La principal explicación del repunte exportador se encuentra en el vino a granel . En el acumulado de los primeros cinco meses del año , esta modalidad de envío registró un crecimiento de 61,9% , mientras que las exportaciones fraccionadas apenas avanzaron 0,4% .

La tendencia también quedó reflejada en mayo. Durante ese mes se exportaron 17,9 millones de litros de vino, un 8,9% más que en mayo de 2025. Sin embargo, mientras los despachos a granel crecieron 63,4%, los vinos fraccionados retrocedieron 5,1%.

Los varietales a granel aumentaron 56,6% en mayo, mientras que los vinos sin mención varietal enviados bajo esta modalidad crecieron 129,1%, confirmando una fuerte demanda internacional por productos de mayor competitividad en precio.

Vino, granel Las exportaciones de vino a granel siguen impulsando el repunte de las ventas al exterior de la industria vitivinícola.

El mosto también muestra una fuerte recuperación

Otro de los segmentos que exhibe una marcada mejora es el mosto concentrado. Entre enero y mayo se exportaron 39.176 toneladas, lo que representa un incremento interanual de 30,2%.

En mayo, las ventas externas de mosto alcanzaron las 8.667 toneladas, con una suba del 21,2% respecto del mismo mes de 2025.

Más volumen, pero con precios bajo presión

A pesar del crecimiento de los despachos, la mejora en el ingreso de divisas fue más moderada. El valor FOB de las exportaciones argentinas de vinos y mostos alcanzó los US$ 317,8 millones entre enero y mayo, un incremento del 3,9% frente al mismo período del año pasado.

La diferencia entre la evolución de los volúmenes y la facturación refleja la presión que continúan ejerciendo los precios internacionales. De hecho, el precio promedio del vino exportado cayó 12,6% en el acumulado anual, mientras que el valor medio del mosto concentrado se redujo cerca de 10%.

Los datos muestran así una industria que recupera presencia en los mercados externos gracias al crecimiento de los volúmenes exportados, aunque todavía enfrenta el desafío de mejorar los precios y el valor agregado de sus ventas internacionales.