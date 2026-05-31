Exportaciones de Mendoza: con un estancamiento de diez años, se apuesta por la diversificación

Las exportaciones de Mendoza tienen un fuerte componente agroindustrial. De hecho, casi la mitad de lo que se comercializa en el exterior pertenece a la vitivinicultura , actividad que ha tenido un repunte importante en los últimos meses en especial en abril. No obstante, así como en los últimos diez años no se ha creado empleo genuino en nuestra provincia, las exportaciones también han caído en promedio o no se ha logrado agregar valor en líneas generales.

Además, Mendoza se encuentra por debajo de la media nacional en la cantidad de exportaciones per cápita . Un estudio realizado por el Consejo Empresario Mendocino (CEM) determinó que entre 2015 y 2025 las exportaciones de la provincia cayeron. Por otra parte, el trabajo determinó que existen importantes oportunidades genuinas para el sector externo si se suman otras actividades a las tradicionales exportadoras y se logra diversificar la matriz productiva exportadora.

El informe del CEM analizó las exportaciones mendocinas en la última década , identificó tendencias que explican su evolución y comparó el desempeño de Mendoza con el de otras provincias, el país y la región. También estudió el perfil de las exportaciones locales por grandes rubros, principales productos y destinos de exportación. Asimismo, examinó las exportaciones locales y nacionales en lo que va de 2026, con foco en el desempeño de la vitivinicultura como principal clúster exportador de Mendoza.

Desde ProMendoza , destacaron que la provincia cuenta con uno de los modelos de desarrollo productivo y exportador más sólidos y diversificados de la Argentina. “Con una estrategia sostenida basada en el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, la provincia logró posicionarse en el mundo a través de productos con identidad, calidad y alto valor agregado”, expresaron.

En este sentido, Patricia Giménez, gerenta de esta entidad valoró que la provincia ha tenido un crecimiento orgánico más allá de no contar con los comodities y productos que vuelan con la minería, el petróleo y el agro pampeano . Desde ProMendoza explicaron que, actualmente, Mendoza exporta productos a más de 100 países y mantiene un promedio de 700 empresas exportadoras activas cada año, lo que consolida una cultura exportadora que distingue a la provincia dentro del escenario nacional.

cem Fuente: CEM

“A diferencia de otras economías regionales altamente dependientes de materias primas, Mendoza construyó una matriz exportadora basada principalmente en manufacturas de origen agropecuario e industrial”, detallaron desde esta entidad. También valoraron que detrás de las exportaciones locales hay inversión en calidad, innovación, construcción de marca y relaciones comerciales desarrolladas durante décadas.

La comparación regional

El análisis del CEM expresó que en 2025 Mendoza exportó bienes por U$S 1.538 millones, un 4% menos que en 2024 cuando el año finalizó con un total de U$S1.605 millones de dólares exportados. Es importante destacar que las ventas al exterior del anteaño pasado quedaron 6% por encima del promedio del período 2015-2024, pero no alcanzaron el máximo histórico de 2012 cuando se exportaron U$S 1.806 millones.

“En términos reales (considerando la inflación internacional), las exportaciones mendocinas de 2025 fueron 15% menores a las de 2015 y 12% inferiores al promedio de la última década”, analizó el Consejo Empresario. De este modo, comparada con sí misma, Mendoza pierde participación y cae en la cantidad de dólares exportados. El contexto argentino no fue en la misma dirección y en el mismo lapso las exportaciones de todo el país se ubicaron en 2025 un 13% arriba de las de 2015 y un 8% por encima del promedio 2015-2024.

En el marco general, hay otro dato que se destaca y es que Mendoza suele ubicarse en los rankings nacionales en el cuarto o quinto puesto por el tamaño de su economía y relevancia. Sin embargo, en los últimos diez años, la participación de las exportaciones locales en el total nacional fue bastante inferior a su peso en el producto y ocupó el noveno lugar entre las provincias exportadoras y el puesto 17 en el ranking per cápita.

En el último año, en tanto, las exportaciones locales representaron el 1,8% de las exportaciones argentinas en 2025, por debajo del promedio de la década (2,2%). En el contexto regional, Mendoza perdió participación y pasó de liderar las exportaciones cuyanas en los últimos años a ubicarse por detrás de San Juan, que concentra casi el 50% de las exportaciones regionales. En siete años, Neuquén trepó del puesto 19 al cuarto en 2022 dado el impulso que le aportan las inversiones petroleras de Vaca Muerta. La Pampa se llevó el 70% de las exportaciones argentinas de 2025 con un peso similar durante la década.

Patricia Giménez expresó que durante los 90 la provincia tuvo el impulso del petróleo y de una empresa como Impsa que, en el corto plazo, volverá a sumar a las exportaciones. Con relación a la comparación entre nuestra provincia y el resto, observó que Mendoza no se acható sino que el resto creció de manera desproporcionada debido a los productos que exportan. Petróleo y minería poseen precios internacionales por encima de la media lo que impacta en los dólares que se exportan. Algo similar sucede con el agro pampeano.

CEM 1

En cambio, Mendoza ha tenido un crecimiento de su economía y sus exportaciones de un modo más orgánico y genuino sin la presencia de commodities en la última década. “Contamos con una matriz que se abrió y exportamos vino, ciruelas, frutos en fresco y una diversidad muy amplia de productos”, detalló Giménez. Desde su punto de vista, cuando la parte mendocina de Vaca Muerta explote y la minería comience a dar sus frutos, el crecimiento local será más sólido. No solo porque ya posee una matriz diversificada sino también por la calidad de vida que destaca a Mendoza.

La gerenta de ProMendoza agregó que hay un sector que está fuera de las estadísticas provinciales y es el de la economía del conocimiento. Argentina es el cuarto exportador mundial de este rubro y aunque no hay datos diferenciados, Mendoza es fuerte en este segmento. La presencia de empresas de la talla de Globant y Accenture es una señal así como la creciente cantidad de pymes y startups ligadas a este sector. “Están acá porque hay buen recurso humano y calidad de vida para sus colaboradores”, valoró Giménez.

2025, un año de reacomodamientos

Durante 2025 Cuyo disminuyó su participación en las exportaciones totales y, con el 5%, ocupó el cuarto lugar. El año pasado y dado el modelo económico nacional donde crecen actividades como la minería, el petróleo y la energía, el dinamismo exportador se concentró en solo 8 provincias que sumaron el 90% del crecimiento de las exportaciones. En este mapa Mendoza contribuyó con menos de 1% al incremento exportador de la década.

En los últimos diez años, el perfil exportador provincial se mantuvo relativamente estable. Durante 2025, Mendoza registró U$S 751 exportados por habitante en 2025 (con un promedio de la década en torno a los U$S 735) y se ubicó muy por debajo de la media nacional que fue de U$S 1.878. Las provincias con mayor volumen exportaron hasta U$S 4.831 a U$S 2.492 per cápita durante el periodo anterior.

Según el informe del CEM, la oferta exportadora de Mendoza es liderada por manufacturas que, en conjunto, representaron el 80% de las ventas al exterior durante 2025. Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) promediaron el 69% de las exportaciones mendocinas totales entre 2015 y 2025, seguidas por las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con el 14%. Luego, los Productos Primarios (PP), con el 12% y el rubro Combustibles y Energía con el restante 5%. Así, 83 de cada 100 dólares exportados fueron manufacturas.

cem 2 Fuente: CEM

La cantidad exportada por Mendoza entre 2015 y 2025 creció 39% con aumentos significativos en Combustibles y Energía (+239%), en Productos Primarios (+65%), y en Manufacturas de Origen Industrial (+50%). En tanto, el volumen exportado de MOA, el rubro más importante entre las exportaciones locales, cayó 2% en la década. En cuanto al precio de lo que vende la provincia al exterior, hubo una caída generaliza de estos valores.

Con el cambio de modelo económico nacional, se han priorizado los sectores de petróleo, minería y energía como motores de crecimiento. Por el momento, la provincia no cuenta con ninguno y todavía deben pasar unos años para que pueda subirse a esa ola. Pese a esto, desde el punto de vista de Patricia Giménez la pata que más falta es la del financiamiento debido a que con la macro ordenada las empresas tienen mayores posibilidades de exportar.

Incluso, la referente de ProMendoza valoró la apertura del Gobierno actual que favorecerá las exportaciones provinciales. “Se ha hecho un trabajo profundo con el acuerdo Mercosur-Unión Europea y ya tenemos tasas preferenciales con relación a Chile para el ingreso del vino a Estados Unidos”, subrayó Giménez.

Agregó que los productos de Mendoza se han visto beneficiados con estos nuevos acuerdos ya que se realizó un trabajo a conciencia en este sentido dado que ProMendoza estuvo en la mesa de negociación. “Esto nos ha mejorado las oportunidades y pronto tendremos mayores beneficios por acuerdos con México, Canadá y hasta India debido a que Argentina salió a jugar al mundo”, subrayó Giménez.

Qué pasó con el vino, el principal exportador de Mendoza

El informe del CEM marcó que el principal producto de exportación de Mendoza es el vino fraccionado, seguido por el ajo fresco o refrigerado y el polipropileno. Estos tres productos generaron algo más de la mitad de las exportaciones mendocinas en 2025. Se destacaron también el desempeño de las papas preparadas o en conserva de la mano de la marca Simplot y el jugo de uva (incluido mosto).

El desempeño exportador del último año (2025 vs. 2024) mostró una contracción generalizada en vino, con dinámicas diferenciadas por segmento. El fraccionado registró una caída del 6,3% del monto exportado, consecuencia de la contracción en volumen (-4,6%) y una leve baja de precios (-1,8%). En granel el ajuste fue más profundo, con una fuerte merma del 19% en monto exportado, fruto de la caída en volumen (-13,6%) y en precios (-6,3%). En resumen, el total de vinos mostró una contracción del 6,8% en volumen y del 0,4% en precios y una caída de 7,2% durante el año pasado.

En tanto, en los primeros cuatro meses de 2026, respecto de igual período de 2025, se observó un aumento del 2,4% en volumen exportado de vino fraccionado y una caída del 2% en precio, con lo que el monto exportado casi no varió (+0,4%). Por su parte, el granel mostró una fuerte expansión en cantidad (+61,6%) y una significativa caída en precios (-26,2%). Del total de vinos muestra un crecimiento del 17% en volumen, pero de solo 1,7% en monto exportado, dado el deterioro en precios. En cuanto al mosto concentrado, mejora significativamente la cantidad exportada (+33,3%), pero cae el precio, con lo que el monto exportado crece un 19,3%.

En abril de 2026 según los datos aportados por ProMendoza en función del último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las exportaciones de vino crecieron 21,9% interanual. “El dato confirma una recuperación del sector en el comercio exterior, con un fuerte impulso del vino a granel”, subrayaron desde esta entidad. Agregaron que el mosto concentrado registró una suba de 33,9 % frente al mismo período del año anterior.

Por otro lado, en conjunto, las exportaciones de vinos y mostos generaron entre enero y abril de este año ingresos por US$250,1 millones FOB, es decir 5,8 % más que en igual período del año pasado. El crecimiento de abril estuvo explicado principalmente por el vino a granel, que aumentó 82,7 % interanual. El vino fraccionado –principal formato de exportación de la vitivinicultura- también mostró una evolución positiva con una suba de 4,7%.

Oportunidades de corto, mediano y largo plazo

Así como el vino parece haber tomado una senda ascendente, las perspectivas hacia delante de las exportaciones son positivas. No solo por la implementación paulatina de los acuerdos internacionales así como de los beneficios con Estados Unidos dado el nuevo contrato que está en marcha y las buenas relaciones bilaterales en la actualidad. “Una vez que el financiamiento termine de concretarse, las empresas tendrán todavía mayores posibilidades”, expresó la gerenta de ProMendoza, Patricia Giménez.

cem 4

Desde el punto de vista del Consejo Empresario Mendocino, Mendoza debe aumentar sus exportaciones por habitante y, para ello, sumar complejos exportadores de escala que permitan generar un salto significativo en el comercio exterior, pero también en la matriz productiva. Para ello es clave “la consolidación del orden macroeconómico y con reformas estructurales que bajen el costo argentino, generen confianza, promuevan inversiones y faciliten el comercio exterior”.

Del mismo modo, desde el CEM promueven una mayor diversificación de la matriz productiva de la mano de la minería sostenible y otros sectores como Vaca Muerta. Como se dijo, se trata de áreas encaminadas con inversiones de alta envergadura y de muy largo plazo. Sin embargo, los profesionales también ven una gran oportunidad en un área que ha dado pasos largos en los últimos años por ya contar con una estructura clave en la provincia.

Se trata del rubro logístico en una provincia que es atravesada por uno de los principales corredores bioceánicos de la región. No solo se ha comenzado con la construcción de importantes obras de infraestructura como el hub logístico de Luján de Cuyo y de Collca, ciudad empresaria, sino que también se han aplicado políticas específicas para desarrollar un sector que tiene peso propio en Mendoza.

Así, desde el punto de vista del CEM, a la vitivinicultura, la agroindustria y el turismo -sectores históricamente generadores de divisas- deben sumarse nuevas actividades capaces de aportar mayor escala, dinamismo y diversificación, entre ellas la minería sostenible, la energía, la logística y los servicios basados en el conocimiento.

“Aprovechar esta oportunidad requiere de una agenda compartida que mejore la competitividad, facilite la producción y fortalezca la inserción internacional de la provincia”, expresó el trabajo del Consejo Empresario. El desafío, expresó el trabajo del CEM es transformar este potencial en resultados concretos y transformar a las exportaciones como motores genuinos del desarrollo de Mendoza.