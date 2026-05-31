Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 1 de junio

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.430 en Banco Nación. Mientras que mayo finalizó como un mes optimista en cuanto a ganancias en el mercado internacional, para el segundo semestre se esperan más exigencias.
Precio del dólar para este lunes en cada banco
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar de este lunes 1 de junio
- Banco Nación: $1.430
- Banco Galicia: $1.430
- Banco BBVA: $1.435
- Banco Santander: $1.430
- Banco Ciudad: $1.430
- Banco Patagonia: $1.435
- Banco Macro: $1.435
- Banco Hipotecario: $1.430
- Banco Supervielle: $1.438,500
- Banco Credicoop: $1.430
- Banco Piano: $1.430
- Banco Comercio: $1.435
- ICBC: $1.435
- Brubank: $1.418
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
El mercado financiero argentino mantuvo durante la última semana una tendencia positiva, impulsada por el buen desempeño de las acciones y los bonos.
- El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó 11,2% en comparación con la semana anterior y cerró en 3.166.407 puntos, acercándose nuevamente al máximo nominal de 3.259.829 puntos alcanzado el 29 de enero.
- Los títulos soberanos también acompañaron este escenario favorable. Los bonos en dólares, tanto Globales como Bonares, registraron una mejora de 1,5%.
- A la par, el riesgo país elaborado por JP Morgan continuó descendiendo y volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos, alcanzando su nivel más bajo desde el 2 de febrero. Además, acumuló siete jornadas consecutivas de retroceso.
- El buen rendimiento de los activos locales se dio en un contexto internacional favorable. En Wall Street, los principales índices volvieron a marcar récords históricos. El Nasdaq, enfocado en compañías tecnológicas, quedó cerca de los 27.000 puntos tras una suba semanal de 2,2%. Por su parte, el Dow Jones Industrial se ubicó alrededor de los 51.000 puntos con una ganancia de 1%, mientras que el S&P 500 avanzó 1,4% y se aproximó a los 7.600 puntos.
Durante mayo, la tendencia alcista se consolidó para gran parte de los activos argentinos
En el balance mensual, el S&P Merval acumuló una mejora de 11,5%, acompañado por fuertes avances en varias compañías líderes. Entre las acciones más destacadas figuraron:
- Banco Francés con un incremento de 28,7%.
- Banco Macro con 26,4%.
- Telecom con 23,2%.
- Grupo Galicia con 22,6%.
- Supervielle con 18,4%.
- YPF con 17,5% hasta alcanzar USD 53,04.
- Central Puerto con una suba de 11,6%.
En el segmento de renta fija, los bonos nominados en dólares finalizaron mayo con una apreciación acumulada de 2,5%. Al mismo tiempo, el riesgo país logró reducirse en más de 60 puntos básicos, cerrando el período en 493 puntos básicos.
En cuanto al mercado cambiario, el dólar al público terminó la semana en $1.430 para la venta, de acuerdo con la cotización de referencia del Banco Nación. En los últimos cinco días hábiles, el valor minorista avanzó cinco pesos, lo que representó una suba de 0,4 por ciento. Según datos difundidos por el Banco Central, el promedio de las entidades financieras fue de $1.431,57 para la venta y $1.380,10 para la compra. En tanto, el dólar blue también concluyó la semana sin cambios relevantes, ubicándose en $1.430 para la venta.