Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 1 de junio

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.430 en Banco Nación. Mientras que mayo finalizó como un mes optimista en cuanto a ganancias en el mercado internacional, para el segundo semestre se esperan más exigencias.

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

El mercado financiero argentino mantuvo durante la última semana una tendencia positiva, impulsada por el buen desempeño de las acciones y los bonos.

En el balance mensual , el S&P Merval acumuló una mejora de 11,5%, acompañado por fuertes avances en varias compañías líderes. Entre las acciones más destacadas figuraron:

Banco Francés con un incremento de 28,7%.

con un incremento de 28,7%. Banco Macro con 26,4%.

con 26,4%. Telecom con 23,2%.

con 23,2%. Grupo Galicia con 22,6%.

con 22,6%. Supervielle con 18,4%.

con 18,4%. YPF con 17,5% hasta alcanzar USD 53,04.

con 17,5% hasta alcanzar USD 53,04. Central Puerto con una suba de 11,6%.

En el segmento de renta fija, los bonos nominados en dólares finalizaron mayo con una apreciación acumulada de 2,5%. Al mismo tiempo, el riesgo país logró reducirse en más de 60 puntos básicos, cerrando el período en 493 puntos básicos.

dólar 1 de junio WEB

En cuanto al mercado cambiario, el dólar al público terminó la semana en $1.430 para la venta, de acuerdo con la cotización de referencia del Banco Nación. En los últimos cinco días hábiles, el valor minorista avanzó cinco pesos, lo que representó una suba de 0,4 por ciento. Según datos difundidos por el Banco Central, el promedio de las entidades financieras fue de $1.431,57 para la venta y $1.380,10 para la compra. En tanto, el dólar blue también concluyó la semana sin cambios relevantes, ubicándose en $1.430 para la venta.