ANSES confirmó el aumento para las PNC: cuánto cobrarán en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de las Pensiones No Contributivas (PNC) para junio de 2026. El incremento será del 2,58% , en línea con la actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

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Además del aumento en junio, los titulares de Pensiones No Contributivas recibirán el bono extraordinario de $70.000 y el pago del medio aguinaldo , lo que elevará de forma considerable los ingresos del mes. Con la combinación de estos conceptos, junio se ubicará entre los períodos con mayores montos acreditados para jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales.

ANSES detalló los nuevos montos que percibirán los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez durante junio de 2026. Con el aumento aplicado este mes, el haber pasará a ser de $282.322,60 .

A ese monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000 , que el Gobierno mantiene para jubilaciones mínimas, titulares de PUAM y beneficiarios de PNC. Además, por tratarse del sexto mes del año, también se abonará el medio aguinaldo , estimado en $141.161,30 .

De esta manera, quienes cobran una PNC recibirán un total aproximado de $493.483,90 en junio. Según informó ANSES, el bono se acreditará automáticamente junto con el haber mensual y no requerirá ningún trámite adicional.

Por otro lado, el organismo también confirmó los valores actualizados para jubilados y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La jubilación mínima alcanzará un total de $674.976,99 entre haber, bono y aguinaldo, mientras que los titulares de PUAM cobrarán $553.981,59.

Qué tipos de Pensiones No Contributivas existen y por qué cobran menos que una jubilación

Las Pensiones No Contributivas están destinadas a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria dentro del sistema previsional.

Actualmente, ANSES administra distintas categorías de PNC, entre las que se encuentran la Pensión No Contributiva por Invalidez, la Pensión por Vejez, la prestación para Madres de 7 hijos y las pensiones destinadas a personas con VIH y/o Hepatitis B y C.

En la mayoría de los casos, estas prestaciones equivalen al 70% de una jubilación mínima, ya que la normativa establece un haber diferencial para quienes no realizaron los aportes previsionales suficientes. Por ese motivo, los montos suelen ubicarse por debajo de una jubilación común.

Cuánto aumentan las Pensiones No Contributivas en noviembre El refuerzo de $70.000 seguirá vigente para jubilados, PUAM y pensiones no contributivas.

La excepción dentro del sistema es la pensión para madres de siete hijos, que percibe el mismo monto que un jubilado con haber mínimo. Según datos oficiales, alrededor de un millón y medio de personas cobran actualmente alguna PNC en la Argentina, siendo las pensiones por invalidez las más numerosas.

Calendario de pagos ANSES para PNC en junio 2026

ANSES ya tiene definido el cronograma de pagos para las Pensiones No Contributivas (PNC) de junio de 2026. Como ocurre habitualmente, las fechas de cobro estarán organizadas según la terminación del DNI de cada beneficiario. Además, este mes incluirá el aumento del 2,58%, el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo.

El calendario previsto para las PNC será el siguiente: