Caputo anticipó una inflación del 20% para todo el 2026 y vaticinó que Milei ganará "cómodamente" en 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo , anticipó este jueves que la inflación de mayo será más baja que la de abril y aseguró que durante 2027 el país eludirá la incertidumbre que habitualmente generan las elecciones presidenciales, como en 2025, porque “la economía se va a llevar puesta a la política”.

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Durante el Latam Economic Forum, celebrado en Buenos Aires, el jefe del Palacio de Hacienda también se quejó por la forma en que la prensa maneja los datos económicos y acusó a los medios de ignorar los buenos resultados en diferentes áreas.

“La inflación vuelve a estar a la baja. En abril fue de 2,6%, la más baja desde noviembre, y se espera que en mayo sea más baja aún”, afirmó.

Caputo subrayó que “las expectativas están ancladas y para los próximos 12 meses se espera un 20% ”, con lo cual “no se espera ningún cimbronazo”. Vale recordar que la estimación anual, indicada meses atrás en el Presupuesto 2026, era del 10,1%.

“No hay ninguna razón para no pensar que la inflación será de 20%”, insistió el ministro.

Caputo, contra la prensa: “No se dejen psicopatear"

El ministro remarcó que tanto en sus presentaciones como en las del presidente Javier Milei “nos estamos focalizando en los datos porque es la mejor forma de combatir el relato. Hay una divergencia muy grande entre los datos y el relato”.

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Luis Caputo remarcó que "los datos dicen que 12 millones de personas salieron de la pobreza" y cuestionó: "¿Qué es 'la gente'? ¿Es la totalidad? ¿Es la mayoría?". pic.twitter.com/MbX6NBJN78 — Corta (@somoscorta) May 28, 2026

“No nos enganchemos más en lo que se escucha y enfoquémonos en los datos”, pidió el funcionario, en otro de los ataques del Gobierno contra la prensa.

En ese sentido, al tema de la inflación le añadió que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue de 1,1% "la más baja desde agosto del año pasado". Y sumó un récord de exportaciones en abril, récord en la agroindustria en el primer cuatrimestre, las exportaciones industriales en abril fueron de USD 2.528 millones en abril (la más alta en 14 años).

Agregó un récord de superávit energético en abril, que las exportaciones pymes fueron las más altas en 14 años y el financiamiento pyme creció 100%, aunque desde niveles muy bajos.

Habló de un récord de cosecha 163 millones de toneladas, otro en la actividad aerocomercial y uno más en la actividad económica.

“Parece un chiste leer diarios y ver noticias de crisis. El EMAE (estimador de actividad) está en su récord histórico. No puede haber una divergencia más grande entre lo que se dice y lo que está pasando”, señaló el ministro de Economía.

Caputo insistió: “Esta es la realidad, Lo otro son encuestas, son sensaciones, encuestas de 2000 personas. No nos dejemos psicopatear más con lo que se escucha o se ve”.

El ministro señaló que “es difícil lidiar con esto” porque es “increíble la distorsión que trata de generar el periodismo y de este lado la respuesta no es tan fácil”.

“Nos dicen que mostremos empatía y si lo haces validas lo que dicen los periodistas que son muy hábiles para instalar cosas”, afirmó.

Caputo recalcó que “cuando vamos al dato de pobreza, vemos que 12 millones salieron de la pobreza. ¿Qué se quiere decir cuando me preguntan por ‘la gente’? Hay un 25% de la población que está mejor”, reiteró el funcionario.

El ministro explicó que “la situación de ‘mostrarse empático’, a veces no es tan compatible con la idea de combatir el relato”.

Sobre esta situación consideró que “la reacción de la gente también hace al cambio. Si la gente se deprime porque dicen que está todo mal, se van a retraer”.

“Hemos hecho un cambio histórico, el rumbo es el adecuado. Hay que enfocarse en lo bueno y nadie niega que falta mucho”, agregó.

“Para mí, 2027 será el año en el que más vamos a crecer y el Presidente va a ganar cómodamente”, arengó Caputo.

“Las inversiones están legando. Tenemos propuestas por 148 mil millones y ya aprobamos 30 mil millones y seguirán”, remató.