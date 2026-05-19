Para Luis Caputo, "el gobierno de Milei no sólo es diferente al de Macri, sino que es opuesto"

Quien fuera ministro de Finanzas y presidente del BCRA durante la era Cambiemos realizó la comparación "en términos de política económica".

Luis Caputo criticó la gestión de Mauricio Macri, de la que fue parte como ministro de Finanzas y presidente del BCRA

El ministro de Economía, Luis Caputo, diferenció el actual modelo económico de la gestión de Cambiemos -del que formó parte como ministro de Finanzas y presidente del Banco Central-, asegurando que el gobierno de Javier Milei es "lo opuesto" al de Mauricio Macri en materia de política económica.

En una entrevista con el programa "Economía de Quincho" (Cadena 3), el funcionario sostuvo que “este gobierno, en términos de política económica, no sólo es diferente al de Macri sino que es lo opuesto” y remarcó que “nunca vi un caso más opuesto a Macri y probablemente no debe haber dos casos más opuestos".

Caputo, quien formó parte del gabinete de Macri como ministro de Finanzas y titular del BCRA, fue crítico con aquel proceso al señalar que se mantuvo intacto el déficit fiscal durante los primeros dos años de gestión. "Muchos cometen el error" de relacionarlos "simplemente por no ser peronistas", dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cadena3Com/status/2056566050586562757?s=20&partner=&hide_thread=false CAPUTO: "EN POLÍTICA ECONÓMICA, MILEI ES LO OPUESTO A MACRI"



El ministro de Economía dejó varias definiciones en su paso por “Economía de Quincho”, con Damián Di Pace, Gustavo “Lacha” Lazzari, Jorge Giacobbe y Fausto Spotorno.



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Al respecto, señaló que “no hizo la corrección de la raíz de los problemas en la Argentina: el déficit fiscal”, recordando que “con Macri hubo una euforia financiera que permitió financiar esa transición”, pero reconoció que el objetivo de reducir el déficit con crecimiento no se materializó y el financiamiento se terminó.