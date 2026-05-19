Para Luis Caputo, "el gobierno de Milei no sólo es diferente al de Macri, sino que es opuesto"

El ministro de Economía, Luis Caputo, diferenció el actual modelo económico de la gestión de Cambiemos -del que formó parte como ministro de Finanzas y presidente del Banco Central-, asegurando que el gobierno de Javier Milei es "lo opuesto" al de Mauricio Macri en materia de política económica.
En una entrevista con el programa "Economía de Quincho" (Cadena 3), el funcionario sostuvo que “este gobierno, en términos de política económica, no sólo es diferente al de Macri sino que es lo opuesto” y remarcó que “nunca vi un caso más opuesto a Macri y probablemente no debe haber dos casos más opuestos".
Caputo, quien formó parte del gabinete de Macri como ministro de Finanzas y titular del BCRA, fue crítico con aquel proceso al señalar que se mantuvo intacto el déficit fiscal durante los primeros dos años de gestión. "Muchos cometen el error" de relacionarlos "simplemente por no ser peronistas", dijo.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cadena3Com/status/2056566050586562757?s=20&partner=&hide_thread=false
Al respecto, señaló que “no hizo la corrección de la raíz de los problemas en la Argentina: el déficit fiscal”, recordando que “con Macri hubo una euforia financiera que permitió financiar esa transición”, pero reconoció que el objetivo de reducir el déficit con crecimiento no se materializó y el financiamiento se terminó.
En contraste, destacó que la administración libertaria eliminó el déficit fiscal en su primer mes de mandato y el déficit cuasifiscal en diez meses, calificando el proceso como un “caso de estudio”. Asimismo, marcó distancias con la Convertibilidad de los años 90, señalando que aquel modelo colapsó por no darle importancia real al equilibrio fiscal.