El Gobierno confirmó la privatización de AySA y aprobó nuevos proyectos mineros: "Seguimos avanzando"

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció que el Gobierno nacional pondrá en marcha la licitación para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos S.A. ( AySA ) , como parte del proceso impulsado por la gestión libertaria para avanzar con la venta de empresas públicas.

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El funcionario confirmó que este viernes se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos para vender el 90% de las acciones que actualmente permanecen en manos del Estado . El plan oficial contempla que al menos el 51% quede bajo control de un operador estratégico y que el resto se coloque en la Bolsa.

A su vez, anunció la aprobación de otros dos proyectos del Régimen de Incentivo a la Grandes Inversiones (RIGI) .

De esta manera, tras 10 meses de haber iniciado el proceso de privatización, la administración de Javier Milei da un paso clave para concretar la venta de la compañía que se dedica a la provisión de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El plan del Ejecutivo es vender al menos el 51% de las acciones a un “operador estratégico” y que el resto salga a la Bolsa . La empresa que resulte ganadora de la compulsa pública se regirá por el nuevo contrato de concesión, aprobado a fines de abril, que fija la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por 10 años más.

aysa

Al destacar la medida comunicada, Caputo sostuvo que “la incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”.

Además, ratificó el rumbo gubernamental afirmando que “seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento” y remarcó que “más inversión privada y mejores servicios para los argentinos”.

RIGI: dos proyectos mineros aprobados, uno en Mendoza

Por otro lado, Caputo reveló en otro mensaje de la misma red social que “el Comité Evaluador aprobó hoy el ingreso al RIGI de dos proyectos mineros”, que suman una inversión superior a los US$2.000 millones.

Las nuevas adhesiones son el proyecto de cobre de Minera San Jorge en Mendoza por una inversión de US$891 millones y la ampliación del proyecto de litio de Cauchari Olaroz en Jujuy con una inversión de US$1.241 millones.

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Al destacar estas iniciativas, el ministro aseguró que “entre ambos proyectos se generan más de 8.000 puestos de trabajo, directos e indirectos” y precisó que “en el caso de San Jorge, hay que resaltar el éxito de la provincia en viabilizar la minería en su territorio que permitirá una de las primeras exportaciones de cobre del país”.

Con estos proyectos, ya son 16 los aprobados por casi 30 mil millones de dólares, mientras hay otros 20 en evaluación.