14 de mayo de 2026 - 08:09

El Gobierno modificó la reglamentación del control biométrico para empleados públicos: los principales cambios

El Ejecutivo oficializó cambios en el sistema de registro de ingreso y egreso del personal estatal y habilitó adecuaciones horarias con autorización ministerial.

La nueva normativa ratifica la obligatoriedad del sistema biométrico y aclara que el registro no acredita por sí solo el cumplimiento de tareas laborales. Foto: ilustrativa/web

La nueva normativa ratifica la obligatoriedad del sistema biométrico y aclara que el registro no acredita por sí solo el cumplimiento de tareas laborales. Foto: ilustrativa/web

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobierno de Alfredo Cornejo avanzó con modificaciones en la reglamentación del sistema de control biométrico para empleados públicos provinciales. A través del Decreto 766, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo introdujo cambios sobre la implementación del mecanismo de registro de ingreso y egreso del personal en todas las dependencias del Poder Ejecutivo.

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La medida modifica el artículo 2 del Decreto 1944/24, normativa que había aprobado el convenio entre la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) y el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial para implementar controles de ausentismo y juntas médicas en distintas áreas del Estado provincial.

En ese contexto, el Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad de utilizar sistemas biométricos de datos para registrar la asistencia del personal.

El nuevo texto establece que todas las dependencias del Poder Ejecutivo deberán implementar este sistema con el objetivo de “acreditar” la presencia de los agentes en sus lugares de trabajo. No obstante, aclara que ese registro no constituye una prueba suficiente sobre el cumplimiento efectivo de las tareas laborales habituales.

Además, la normativa dispone que los trabajadores estatales estarán obligados a registrar tanto el ingreso como el egreso en la forma que determine el decreto.

Control de ausentismo y auditorías

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que el sistema biométrico forma parte de una política más amplia vinculada al control de ausentismo dentro de la administración pública.

Según se argumenta, contar con sistemas de presentismo permitirá disponer de “datos fehacientes y completos” para realizar auditorías y mejorar los mecanismos de control sobre el capital humano estatal.

La norma también recuerda que el Decreto 1944/24 había designado a la Dirección de Recursos Humanos como autoridad de aplicación de estos sistemas, con la responsabilidad de garantizar su implementación y funcionamiento conforme al régimen legal vigente.

Horarios especiales

Otro de los puntos incorporados en la modificación está relacionado con la posibilidad de establecer horarios especiales en determinadas áreas del Estado. El decreto señala que, debido a la dinámica de algunas reparticiones públicas, los ministros de cada cartera podrán autorizar adecuaciones cuando la naturaleza del servicio así lo requiera.

De esta manera, cualquier excepción o esquema especial deberá contar con la aprobación expresa del ministro correspondiente a cada jurisdicción.

El decreto lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y de los ministros Natalio Mema (Gobierno), Víctor Fayad (Hacienda) y Rodolfo Montero (Salud y Deportes).

El decreto

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