Paritarias: ATE también rechazó el aumento salarial del 8% que propone el Gobierno para el segundo semestre

El Gobierno provincial reanudó las negociaciones paritarias con los gremios estatales y, hasta el momento, dos de los tres sindicatos mayoritarios ya rechazaron el primer ofrecimiento salarial del 8% para el segundo semestre . Primero fue el SUTE y ahora se sumó ATE .

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La oferta presentada por el Poder Ejecutivo en la Subsecretaría de Trabajo consiste en un incremento salarial del 5% en agosto y del 3% en noviembre .

Esta mañana, la directora provincial de Recursos Humanos, Mariana Lima , se reunió con los representantes del personal del Régimen 15 de Salud y de Licenciados en Enfermería , nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) .

El secretario general de ATE, Roberto Macho , explicó que rechazaron la propuesta porque “son migajas de este Gobierno para un sector esencial de la sociedad que hoy está sobresaturado”.

“Tenemos licenciados en Enfermería que no se cambian de régimen, que no se les pagan los retroactivos, que no se les entrega la ropa de trabajo”, enumeró Macho.

Roberto Macho, secretario general de ATE, en paritarias con el Gobierno. Roberto Macho, secretario general de ATE, en paritarias con el Gobierno. Imagen de archivo Prensa ATE

Y continuó: “A los trabajadores de Salud del Régimen 15 como también del Régimen 27 no se los llama para el pase a planta. Hay más de 2.300 compañeros en negro trabajando en el Estado”.

“Un 8% es aceptar una miseria totalmente insuficiente. Necesitamos un salario superior a la canasta alimentaria para cada uno de los trabajadores”, enfatizó el sindicalista tras la reunión.

En tanto, Lima informó que recibieron “los planteos realizados por la representación gremial y acordamos pasar a cuarto intermedio para continuar trabajando sobre ellos”.

De todos modos, la próxima reunión aún no tiene una fecha programada.

Por su parte, ATE convocó a una asamblea de delegados del Régimen 15 de Salud y de Licenciados en Enfermería para el próximo 17 de junio.

El rechazo del SUTE

La ronda de reuniones paritarias se abrió con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) el viernes pasado. El gremio docente fue el primero en rechazar el ofrecimiento salarial y, a diferencia de ATE, ya tiene fecha de cuarto intermedio para el próximo 16 de junio.

El secretario general del SUTE, Gustavo Correa, confirmó el rechazo por considerarlo “insuficiente”. “No queremos perder con la inflación”, señaló el sindicalista a Los Andes.

Paritarias-reunión-SUTE La reunión paritaria entre el Gobierno provincial y el SUTE. Prensa Gobierno

Desde el gremio docente entienden que la propuesta implica “perder entre 5 y 6 puntos” frente a la inflación acumulada durante el primer semestre.

Además, el SUTE planteó otros reclamos no salariales al Ejecutivo. “Faltan los traslados de los equipos directivos, falta el concurso para los cambios de funciones y un protocolo que cuide a los trabajadores de la educación. Son algunas de las cosas que hemos pedido que tengan fechas concretas”, sostuvo Correa.

La fecha de Ampros

En tanto, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) tiene previsto reunirse con el Gobierno provincial el próximo jueves.

El gremio que nuclea a los médicos llegará a la mesa paritaria con el reclamo de una recomposición salarial que contemple la inflación y también “el 40% de aumento que se otorgó el gobernador y sus funcionarios”, según advirtieron desde la entidad.