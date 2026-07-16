Paritarias: ATE aceptó las propuestas salariales del Gobierno para sectores de Salud y Administración Central

El Gobierno provincial abrochó un nuevo acuerdo en las paritarias salariales para el segundo semestre. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aceptó las propuestas ofrecidas para los regímenes que representa en Salud y Administración Central .

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Este jueves 16 se realizó una nueva reunión entre el Cuerpo Paritario y los representantes gremiales de ATE , que nuclea a los empleados de los regímenes 15 Sanidad , 5 Administración Central y Licenciados en Enfermería .

En esta oportunidad, la propuesta mejorada del Gobierno de Mendoza para el segundo semestre del año consiste en un aumento salarial del 7% para agosto y 4% para noviembre , no acumulativo y calculado sobre el básico de junio de 2026 .

Mariana Lima , directora de Recursos Humanos , señaló: “Hoy nos hemos reunido con ATE en representación de diversos sectores de la Administración Pública y celebramos acuerdos salariales para este segundo semestre de 2026 para el personal de los regímenes 15 de Sanidad , 5 de la Administración Central y para los licenciados en enfermería ”.

La funcionaria recordó que, además de estos acuerdos, ya aprobaron sus ofrecimientos el SUTE , que nuclea a docentes y celadores ; SITRAVI , en representación del personal de la Dirección Provincial de Vialidad ; y Funcionarios Judiciales .

“Estos acuerdos demuestran la voluntad permanente de diálogo desde el Gobierno Provincial con las distintas representaciones sindicales de los distintos sectores. En los próximos días vamos a continuar con las reuniones ya acordadas”, agregó Lima.

Bono para Salud y mejoras sectoriales

Además del incremento salarial, ATE informó que la nueva propuesta incorpora para los trabajadores del Régimen 15 un bono no remunerativo y no bonificable, cuyos montos oscilan entre $360.000 y $150.000, a pagarse en tres cuotas, según la escala salarial de cada agente.

Para su liquidación se tomará como base el salario bruto de junio de 2026, excluyendo las asignaciones familiares, los ajustes extraordinarios y el adicional por guardia.

El sindicato conducido por Roberto Macho también informó que durante la negociación se acordó modificar la forma de cálculo del adicional por Mayor Horario para el personal de Rayos X y los licenciados en Bioimágenes. Según el sindicato, la nueva fórmula representa una mejora cercana al 40% respecto del esquema vigente.

Asimismo, las partes acordaron continuar en diciembre con una mesa técnica para discutir otros reclamos específicos vinculados a las condiciones laborales del sector.

ATE también informó que, para los trabajadores de Administración Central, la propuesta contempla un 11% de incremento sobre el básico de revista, además de un 11% de aumento en el adicional 077 para las categorías comprendidas entre la clase 1 y la 8.