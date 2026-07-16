El gobierno inglés de las Islas Malvinas pidió que la FIFA "sancione" a la Selección Argentina por la bandera

El gobierno británico de las Islas Malvinas manifestó “su apoyo al pedido del Reino Unido para que la FIFA sancione a la Selección Argentina” por los festejos tras el triunfo en la semifinal del Mundial 2026. El reclamo apunta al cántico de los jugadores y a la bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas" .

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La polémica postura fue anunciada en un comunicado titulado “Inglaterra vs. Argentina: comportamiento político posterior al partido”. en el que las autoridades de la Isla afirmaron que la Selección “empañó” el resultado del encuentro y calificaron como “insensible” el mensaje exhibido durante la celebración.

Según informó Noticias Argentinas, la disconformidad no terminó ahí, porque agregaron que la situación no fue ninguna sorpresa para ellos. “Realmente nos sentimos decepcionados con la decisión de los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni” , afirmaron en el escrito.

El escrito comenzó: “El Gobierno de las Islas Malvinas está decepcionado -aunque, lamentablemente, no sorprendido- de que la Selección Argentina de fútbol haya decidido empañar el resultado de la semifinal del Mundial, un partido que, en cualquier caso, no involucraba a las Islas Malvinas”.

Comunicado oficial: la administración de las Islas Malvinas le pidió a la FIFA que sancione a la Selección Argentina por exhibir una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".

“Dicho esto, no es ninguna novedad para nadie que los habitantes de las Islas fueron víctimas de una invasión agresiva en 1982, que dejó a muchos traumatizados”, continuó. “Por lo tanto, la pancarta exhibida por Argentina anoche fue particularmente insensible para muchas personas en las Malvinas”, aseguró el comunicado.

En este sentido, agregó que “es la política declarada del Gobierno de las Islas Malvinas que no deseamos ver cómo se introduce la política en el deporte” y asegura que “tampoco queremos que las Islas y su gente sean utilizadas como un balón político en cada conversación sobre Inglaterra y Argentina”.

Por eso, “acogemos con satisfacción la declaración de apoyo del Gobierno del Reino Unido esta mañana”. Por último, enuncia que “como destacó el secretario de Estado de Negocios, Peter Kyle, uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del fútbol”.

Y cierra reafirmando el pedido de sanción a la selección argentina: “Esperamos que la FIFA cumpla su promesa de mantener la política fuera del deporte y sancione todo comportamiento de esta naturaleza de acuerdo con sus propias normas”.