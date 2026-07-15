Villarruel calentó la previa de Argentina-Inglaterra con un mensaje por Malvinas: "Piratas usurpadores"

A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra , la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un mensaje en sus redes sociales que rápidamente generó repercusión al vincular el encuentro deportivo con el histórico reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas .

En medio del conflicto diplomático, Hebe Casado posteó sobre la derrota de Francia en el Mundial

A través de una publicación en X, la titular del Senado sostuvo que el compromiso frente al seleccionado inglés trasciende el plano futbolístico . En ese sentido, Villarruel apeló a símbolos históricos y deportivos para expresar su apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni .

" Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más . No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!", escribió Villarruel.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque…

El mensaje fue difundido en la antesala de uno de los encuentros con mayor carga simbólica para el fútbol argentino y volvió a instalar el debate sobre el vínculo entre el histórico conflicto por las Islas Malvinas y los enfrentamientos deportivos entre ambas selecciones.

El mensaje de Victoria Villarruel se suma a una serie de pronunciamientos públicos de dirigentes políticos en la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra , un partido que volvió a instalar el debate sobre la relación entre el fútbol, la Guerra de Malvinas y el reclamo de soberanía argentino. Mientras algunos funcionarios apelaron a un tono marcadamente patriótico, otros pidieron diferenciar el plano deportivo del conflicto bélico.

Entre las voces que generaron mayor repercusión en los últimos días estuvo la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien días atrás protagonizó una fuerte polémica por sus publicaciones sobre la selección de Francia durante el Mundial, a la que calificó como “el equipo africano flojo de modales”.

Sus expresiones derivaron en un conflicto diplomático con la Embajada de Francia en Argentina y reavivaron la discusión sobre los límites del llamado "folklore futbolero". Tras la derrota de Francia ante España por el pase a la final, Casado retrucó y escribió en su cuenta de X: "Ya no será segundo Francia…".

Ya no será segundo Francia… — Hebe Casado (@hebesil) July 14, 2026

En contraste, la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" difundió un documento en el que pidió expresamente que el partido frente a Inglaterra sea entendido como un acontecimiento deportivo y no como una "revancha" por la guerra de 1982. La entidad sostuvo que el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas debe continuar por las vías diplomáticas y llamó a evitar expresiones de odio o xenofobia durante la previa y el desarrollo del encuentro.

Desde el Gobierno nacional también hubo definiciones vinculadas al encuentro. Mientras el presidente Javier Milei seguirá el partido desde la residencia de Olivos junto a integrantes de su equipo, la Casa Rosada descartó declarar asueto para la Administración Pública por la semifinal, pese al pedido realizado por sectores sindicales, según citó TN.