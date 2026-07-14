La Selección Argentina choca con Inglaterra en el partido del siglo: horario, transmisión en vivo, formaciones

La Albiceleste enfrenta a Inglaterra en el marco de las semifinales del Mundial 2026. Será este miércoles en el estadio Mercedes Benz de Atlanta.

Este miércoles desde las 16 horas, el Mundial 2026 vivirá el partido del siglo entre la Selección Argentina e Inglaterra. En el Mercedes Benz de Atlanta, la Albiceleste busca repetir los triunfos de 1986 y 1998, mientras que los Tres Leones quieren ganar como en 1966 y 2002. La mesa está servida para vivir un choque épico.

La expectativa en el mundo del fútbol es gigante, debido a que dos países con fuertísima historia cruzada por lo deportivo, político y bélico se ven las caras con el cupo a la final como premio mayor. Scaloni, el DT Albiceleste, advirtió con mucha razón que es sólo un partido... Pero vaya que será picante.

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 EFE Los dos elencos vienen repletos de dudas en cuanto al rendimiento. Argentina padeció para clasificar ante Cabo Verde, Egipto y Suiza; Inglaterra sufrió mucho ante Congo, México, y Noruega. Pero cuentan con individualidades muy fuertes que inclinaron la balanza. Messi se puso la mochila al hombro para los Albicelestes, Kane y Bellingham hicieron lo mismo con los europeos.

Con la paridad como elemento prinicipal, los dos entrenadores decidieron tocar muy pocas piezas en la formación. Respecto al último duelo, los de Scaloni podrían contar con uno o dos cambios, al igual que pasaría con los de Tuchel. El esquema táctico y la propuesta tampoco se modificaría, por lo que se espera un trámite con vértigo Inglés, y contragolpe Argentino.

Harry Kane y Jude Bellingham de Inglaterra festejan el gol que finalmente les daría al conjunto inglés el pasaje a semifinales, tras su triunfo frente a Noruega por 2 a 1. EFE/ Alex Cruz Fuera del campo de juego, los hinchas de uno y otro coparán las tribunas, cantarán a grito pelado, y llenarán cada sector disponible con banderas de sus clubes. La pasión desmedida por el fútbol, otro elemento que los acerca y los aleja al mismo tiempo.