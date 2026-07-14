Lionel Scaloni: "Pueden haber modificaciones de jugadores, el equipo siempre está por delante"

La expectativa es total. A menos de un día del trascendental cruce de semifinales del Mundial 2026, la Selección Argentina define los últimos detalles para enfrentar a Inglaterra. En este escenario de pura tensión, el director técnico Lionel Scaloni brindó su habitual conferencia de prensa para analizar el partido y, posiblemente, dar pistas sobre la formación titular.
Jugar este miércoles con la camiseta azul
“No pedí jugar con la azul. No sé quién fue. A lo mejor es una tradición y si Thomas (Tuchel, entrenador de Inglaterra) no tuvo problemas, perfecto”.