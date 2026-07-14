14 de julio de 2026 - 11:53

El hijo de Diego Maradona contradijo a Lionel Scaloni antes de la semifinal: "Nada es normal contra Inglaterra"

Diego Maradona Jr. asegura que el duelo de mañana nunca será un juego más, recordando a los caídos en las Malvinas y la hazaña de su padre en 1986.

Diego Maradona Jr.

Diego Maradona Jr.

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Por Francisco Moreno

La selección argentina enfrenta este miércoles a Inglaterra en Atlanta por una semifinal mundialista que rompe una ausencia oficial de 24 años. Mientras Lionel Scaloni intenta calmar los ánimos, Diego Maradona Jr. advirtió que el peso de las Malvinas y el legado de su padre prohíben la normalidad.

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La tensión entre ambos países se remonta a la Guerra de las Malvinas de 1982, un conflicto que dejó "un saldo de 649 argentinos muertos y 255 británicos fallecidos". Esta carga histórica transformó el enfrentamiento de 1986 en un hito donde la "Mano de Dios" y el triunfo por 2-1 consagraron a la Argentina.

La sombra de las Malvinas y la "Mano de Dios" en el césped de Atlanta

"Para todos los argentinos y los seguidores de Maradona, será un evento diferente, uno que nos recuerda todo lo que ocurrió en la Guerra de las Malvinas y a todos nuestros hermanos que murieron allí", sentenció Maradona Jr. desde Italia. El hijo del astro insistió en que, desde que su progenitor ganó aquel partido histórico en Ciudad de México, "nada es normal contra Inglaterra". Esta postura contradice directamente a Scaloni, quien busca evitar que su equipo afronte el encuentro "de forma diferente a los demás".

El escenario deportivo llega con un equipo inglés bajo las órdenes de Thomas Tuchel que viene de superar a Noruega en la prórroga. Jude Bellingham se perfila como la amenaza principal para la defensa sudamericana. Por su parte, la Selección argentina llega a esta instancia tras sufrir sustos contra Cabo Verde y Egipto" antes de eliminar a Suiza.

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El contexto extradeportivo añade presión a la semifinal en Atlanta por problemas en la venta de entradas. La policía local manifestó su temor a que se produzcan "enfrentamientos entre aficionados ingleses y argentinos" debido a la falta de tickets.

La atmósfera se completa con una previsión meteorológica inestable que podría "provocar un retraso" en el inicio del espectáculo. Ambas selecciones no se enfrentan oficialmente desde el Mundial de 2002, cuando un penal de David Beckham definió el grupo en Sapporo. El miércoles, el ganador obtendrá el pase a final del Mundial y cerrará un capítulo de más de dos décadas de distancia.

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