Anya Taylor-Joy: "En el fondo de mi corazón estoy con Argentina, pero si vamos a perder, me alegra que sea contra Inglaterra"

La actriz británica Anya Taylor-Joy dio otra muestra del fuerte vínculo que mantiene con la Argentina y sorprendió con una confesión de cara a la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

Anya Taylor-Joy confesó que su gusto de helado favorito es el de dulce de leche

Le pidieron a Anya Taylor-Joy que recomendara una película argentina y sorprendió con su respuesta

Durante la avant premiere de la serie "Lucky" (Apple TV), la también modelo aseguró que, pese a su doble identidad cultural, alentará por la Selección de Lionel Messi.

Consultada por un periodista de la agencia AP sobre si se sentía dividida ante el enfrentamiento entre los dos países con los que más se identifica, la actriz respondió con total sinceridad.

"Hay mucha tensión en casa en este momento. Por suerte mi abuelo trabajó en las relaciones anglo-argentinas, así que creo que, en lo más profundo de mi corazón, es Argentina. Pero si vamos a perder, me alegra que sea con Inglaterra ", expresó.

La declaración no tardó en viralizarse entre los fanáticos argentinos, que desde hace tiempo celebran cada muestra de afecto de la actriz hacia el país donde pasó buena parte de su infancia.

Anya Taylor-Joy no duda en alentar a la Selección Argentina

No es la primera vez que la estrella de películas como "Furiosa", "La bruja" y "El menú" deja en evidencia su pasión por la Argentina durante la Copa del Mundo.

En uno de los primeros partidos del torneo, durante el triunfo de Estados Unidos por 4-1 sobre Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Anya Taylor-Joy fue fotografiada con una camiseta de la Selección Argentina.

Anya Taylor-Joy junto a su esposo, Malcolm McRae. Redes sociales

Acompañada por su esposo, el músico Malcolm McRae, Taylor-Joy llamó la atención en uno de los sectores VIP del estadio con un top celeste y blanco inspirado en la camiseta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un look que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Aunque nació en Miami por una circunstancia familiar, Anya Taylor-Joy se mudó a Buenos Aires cuando era apenas un bebé y vivió en la Argentina hasta los seis años. Ese período marcó profundamente su identidad: aprendió a hablar primero en español con dialecto rioplatense y en varias entrevistas aseguró que ese idioma sigue siendo "el lenguaje de su alma".

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La actriz estudió en el colegio Northlands y también recuerda con cariño los días que pasaba en el Delta del Paraná, donde sus padres desarrollaron una reserva natural.

Con ciudadanía estadounidense, británica y argentina, Taylor-Joy suele destacar que el país sudamericano ocupa un lugar muy especial en su vida.

De hecho, la joven modelo contó que intenta regresar a Buenos Aires al menos dos veces por año, especialmente durante las fiestas de fin de año, para reencontrarse con familiares y amigos.

Además, manifestó en distintas oportunidades su deseo de protagonizar una película en español utilizando su acento argentino, una idea que entusiasma tanto a sus seguidores como a la industria cinematográfica local.