Marvel regresa tras un año de silencio y estrena el 30 de julio la película más sombría de Spiderman

Tras un año de ausencia total en las salas, el estudio vuelve con una historia ambientada cuatro años después de que el mundo olvidara quién es Peter Parker.

Marvel Studios rompe su silencio de un año en la pantalla grande con el estreno de Spider-Man: Un nuevo día el próximo 30 de julio. Dirigida por Destin Daniel Cretton, la cinta presenta el momento más difícil en la vida de Peter Parker, quien ahora protege Nueva York en el anonimato absoluto.

La última aparición de la franquicia en los cines fue con Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos en 2025. Desde entonces, el estudio mantuvo un retiro inusual de doce meses antes de programar su regreso con dos lanzamientos masivos para 2026: el regreso del arácnido y Vengadores: Doomsday en diciembre.

La nueva trama se sitúa cuatro años después de los eventos de Sin camino a casa, donde Parker realizó un sacrificio para salvar la realidad. El resultado es un héroe que trabaja a tiempo completo defendiendo la ciudad, pero sumido en una soledad profunda. Sus vínculos afectivos han desaparecido, tanto MJ como su mejor amigo, Ned, no conservan ningún recuerdo sobre su existencia.

El regreso de Hulk, el Castigador y un récord para Tom Holland En este escenario sombrío, Peter Parker recurre a la ayuda de Bruce Banner, interpretado nuevamente por Mark Ruffalo. La búsqueda de respuestas ante eventos extraños que amenazan su propia existencia lo lleva a interactuar con uno de los Vengadores originales. El avance oficial también confirmó el regreso de Jon Bernthal en el papel de Frank Castle, el Castigador.

Con esta entrega, Tom Holland se convierte en el actor que más tiempo ha encarnado al personaje en el cine, superando así la permanencia de Andrew Garfield y Tobey Maguire. La producción cuenta además con la participación de Zendaya y la incorporación de Sadie Sink al elenco.