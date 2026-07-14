Es un thriller inquietante la película española de menos de 2 horas que lidera en Netflix

Con una historia cargada de misterio, una investigación policial y giros inesperados, un thriller español lidera como la película más vista de Netflix. Dura menos de dos horas y engancha desde el primer minuto.

La película biográfica que hizo historia: superó los US$ 1.000 millones en taquilla y rompió un récord

Tom Cruise se transforma por completo en "Digger": así es la película en la que luce irreconocible

Se trata de “La desconocida”, un film dirigido por Gabe Ibáñez que combina suspenso, drama y tensión psicológica. La producción dura 1 hora 49 minutos y sigue una investigación contrarreloj que comienza con un estremecedor hallazgo en el puerto de Barcelona.

El guion fue escrito por Lara Sendim y está basado en la novela homónima de Rosa Montero y Olivier Truc , una obra reconocida entre los seguidores del género policial.

La película española de menos de dos horas, un thriller inquietante que lidera en Netflix

La historia comienza cuando las autoridades encuentran a una mujer amordazada y atada dentro de un contenedor. La víctima no tiene documentos y tampoco recuerda quién es ni cómo llegó hasta ese lugar.

A partir de ese momento, la detective Anna Ripoll y el oficial Quique Zárate intentan reconstruir su identidad mientras descubren que detrás del caso se esconden secretos mucho más oscuros de lo que imaginaban.

La investigación se vuelve todavía más peligrosa cuando un nuevo intento de asesinato pone en riesgo tanto a la mujer como a quienes buscan resolver el misterio.

El elenco de la película "La desconocida" en Netflix

La producción está encabezada por Candela Peña, una de las actrices más reconocidas del cine y la televisión española, quien interpreta a Anna Ripoll. La acompaña Pol López como el oficial Quique Zárate, el policía que trabaja junto a Ripoll para descubrir qué ocurrió realmente.

El papel de la mujer encontrada dentro del contenedor recae en Ana Rujas, cuya interpretación sostiene gran parte de la tensión del relato. El reparto también incluye a Manolo Solo, además de Luka Peros y Kira Miró.