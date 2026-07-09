9 de julio de 2026 - 10:33

Guillermo Francella y Adrián Suar actúan juntos por primera vez en una película: ya terminó el rodaje

Se trata de "Un funeral y medio", donde Guillermo Francella y Adrián Suar encabezan un elenco coral de lujo. De qué trata.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El cine argentino ya tiene uno de los títulos más esperados de 2027. Finalizó el rodaje de "Un funeral y medio", la nueva comedia negra dirigida por Ariel Winograd que marcará un hecho inédito: será la primera película protagonizada en conjunto por Guillermo Francella y Adrián Suar, dos de los nombres más populares y convocantes de la industria audiovisual nacional.

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La producción está a cargo de Argentina Sono Film, Hillcrest Films Inc. y Sony Pictures International, con distribución de Buena Vista International. El guion, adaptado por Fernando Castets, toma como punto de partida la exitosa comedia británica "Muerte en un funeral" para trasladar su humor ácido y disparatado al contexto argentino.

Cómo es la película que une a Guillermo Francella y Adrián Suar

La historia gira en torno a una familia profundamente disfuncional que intenta despedir al patriarca. Sin embargo, el velorio pronto se transforma en una cadena de situaciones absurdas e imprevisibles.

Alucinaciones, viejos resentimientos familiares, la irrupción de un misterioso desconocido decidido a revelar un secreto capaz de cambiarlo todo y un cadáver que parece negarse a permanecer inmóvil convierten la despedida en una jornada caótica donde nada sale según lo previsto. La combinación de humor negro, enredos y conflictos familiares promete mantener el ritmo de una película que apuesta por la comedia de situaciones y los personajes al límite.

Además del esperado encuentro entre Francella y Suar, "Un funeral y medio" reúne a un elenco de primer nivel integrado por Juan Minujín, Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Aráoz y Coco Portillo.

La película llega en un presente especialmente activo para sus protagonistas. Francella continúa consolidándose como uno de los actores más importantes del país tras el éxito de la serie "El encargado" y el estreno de "Homo Argentum". Paralelamente regresó a los escenarios con Desde el jardín, adaptación teatral de la célebre novela llevada al cine por Peter Sellers, un proyecto que el actor tenía pendiente desde hacía años.

Por su parte, Suar continúa al frente de la comedia teatral "Sottovoce (Nadie puede guardar un secreto)", escrita junto a Mariano Pensotti, quien también dirige la puesta. Comparte escenario con Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega en una obra construida sobre los contrastes sociales, los vínculos familiares y los secretos que terminan saliendo a la luz.

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