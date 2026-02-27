Elba Marcovecchio rompió el silencio sobre Guillermo Francella: "Es un caballero"

La reconocida abogada habló de los rumores de romance con el actor durante su visita al programa Basta Baby y aclaró que los une.

En las últimas horas, estalló el rumor menos pensado entre Elba Marcovecchio y Guillermo Francella, que protagonizarían un incipiante romance. De acuerdo con la información brindada por Ángel de Brito en LAM (América TV), la abogada y el actor habrían mantenido un encuentro “carita con carita”.

En medio de las especulaciones sobre un presunto romance, la abogada Elba Marcovecchio rompió el silencio en los micrófonos de Radio Rivadavia y desmintió de manera categórica tener una relación sentimental con el reconocido actor Guillermo Francella.

La verdadera charla entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio Al ser consultada por los integrantes de la mesa radial, quienes afirmaron haberla visto hablando a pocos centímetros del actor mientras él la miraba "cautivado", Marcovecchio reveló el verdadero eje de la conversación.

Elba Marcovecchio Elba Marcovecchio rompió el silencio sobre Guillermo Francella. web "Nosotros estábamos hablando de la final que fue de Racing y Estudiantes", aclaró la abogada, que agregó que "Guillermo es un caballero, porque bancarse a una hincha de Estudiantes como yo, recordarle semejante final… en donde nosotros, todos los pinchas, usando la imagen de Guillermo para decir ‘hermosa mañana’, fue tremendo", detalló sobre el fanatismo del actor por el elenco de Avellaneda.