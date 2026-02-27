27 de febrero de 2026 - 11:18

Elba Marcovecchio rompió el silencio sobre Guillermo Francella: "Es un caballero"

La reconocida abogada habló de los rumores de romance con el actor durante su visita al programa Basta Baby y aclaró que los une.

Elba Marcovecchio rompió el silencio sobre Guillermo Francella.&nbsp;

Elba Marcovecchio rompió el silencio sobre Guillermo Francella. 

En medio de las especulaciones sobre un presunto romance, la abogada Elba Marcovecchio rompió el silencio en los micrófonos de Radio Rivadavia y desmintió de manera categórica tener una relación sentimental con el reconocido actor Guillermo Francella.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con el programa Basta Baby, donde la letrada aclaró el contexto de la charla que desató los rumores en los programas de espectáculos.

"Nosotros estábamos hablando de la final que fue de Racing y Estudiantes", aclaró la abogada, que agregó que "Guillermo es un caballero, porque bancarse a una hincha de Estudiantes como yo, recordarle semejante final… en donde nosotros, todos los pinchas, usando la imagen de Guillermo para decir ‘hermosa mañana’, fue tremendo", detalló sobre el fanatismo del actor por el elenco de Avellaneda.

Ante la insistencia de la mesa advirtiendo que "no seamos inocentes" sobre los motivos por los que Francella aguantó las bromas futboleras, la letrada volvió a elogiar su actitud: "Porque es un caballero como Dios manda, como hay pocos".

