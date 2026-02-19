Cinthia Fernández continúa con la guerra en redes: trató a Moria Casán y a Elba Marcovecchio de "mecheras"

Luego del enfrentamiento durante el programa de Moria, la panelista apuntó en redes con un polémico posteo donde se refirió al pasado de la conductora en la cárcel de Paraguay.

Cinthia Fernández apuntó contra Moria Casán y Elba Marcovecchio al tratarlas de "mecheras" junto a una polémica imagen generada con IA.

La continuación de Cinthia Fernández como panelista en el programa de NMoria Casán podría llegar a su fin. Tras un fuerte enfrentamiento entre Fernández y Elba Marcovecchio , situación en la que la propia Moria tomó postura a favor de Elba, la panelista expresó su malestar e incluso se mostró afectada por las faltas de respeto que sufrió durante la emisión.

En este contexto, la futura abogada decidió continuar con disputa y trasladó el conflicto a redes sociales. El cruce comenzó cuando "La One" contestó el tuit de una periodista que puso el foco sobre la ausencia de Fernández en el ciclo matutino. Por su parte, ella solo aclaró que por contrato tiene dos salidas semanales. "La silla vacía es la que corresponde a la persona que viene dos veces a la semana", escribió Moria en X.

posteo moria Además, la conductora señaló que el caso de la modelo es el único de si equipo que realizó este arreglo. "No caigas en la trampa de las que les gusta el show, pero hacen como que se toman todo personal y después me mandan WhatsApp disculpándose. Todo bien con todos, todas y los nuevos 'therians', que necesitan su hábitat. Elba mandó al chihuahua a la cucha... y tal vez necesitan oxígeno de un parque y no aire televisivo" lanzó filosa la conductora.

La fuerte respuesta de Cinthia Fernández Por su parte, la modelo compartió el tuit en sus historias de Instagram y, sobre la captura, escribió: “Qué mensajes tan tristes de parte de la ‘cabeza’ de un ‘equipo’. Cuando tenga un rato libre, respondo esta vergüenza".

El conflicto escaló a mayores luego de que Fernández apuntara contra Moria a través de una publicación en X, donde recordó la situación en la que la conductora estuvo en una prisión de Paraguay por el supuesto hurto de un juego de joyería valuado en 80 mil dólares.