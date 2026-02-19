19 de febrero de 2026 - 19:31

Cinthia Fernández continúa con la guerra en redes: trató a Moria Casán y a Elba Marcovecchio de "mecheras"

Luego del enfrentamiento durante el programa de Moria, la panelista apuntó en redes con un polémico posteo donde se refirió al pasado de la conductora en la cárcel de Paraguay.

Cinthia Fernández apuntó contra Moria Casán y&nbsp;Elba Marcovecchio al tratarlas de mecheras junto a una polémica imagen generada con IA.&nbsp;

Cinthia Fernández apuntó contra Moria Casán y Elba Marcovecchio al tratarlas de "mecheras" junto a una polémica imagen generada con IA. 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

El hermano de Icardi salió a defenderlas acusaciones en su contra, aunque comentó no tener un vínculo cercano con el futbolista en la actualidad. 

Guido Icardi defendió a su hermano de las acusaciones contra Wanda: "No creo que llegue a levantarle la mano"

Por Redacción Espectáculos
Rodrigo Lussich reveló que tiene asma.

Rodrigo Lussich habló de su salud y preocupó a todos sus compañeros: "Más notorio con los años"

Por Agustín Zamora

En este contexto, la futura abogada decidió continuar con disputa y trasladó el conflicto a redes sociales. El cruce comenzó cuando "La One" contestó el tuit de una periodista que puso el foco sobre la ausencia de Fernández en el ciclo matutino. Por su parte, ella solo aclaró que por contrato tiene dos salidas semanales. "La silla vacía es la que corresponde a la persona que viene dos veces a la semana", escribió Moria en X.

posteo moria

Además, la conductora señaló que el caso de la modelo es el único de si equipo que realizó este arreglo. "No caigas en la trampa de las que les gusta el show, pero hacen como que se toman todo personal y después me mandan WhatsApp disculpándose. Todo bien con todos, todas y los nuevos 'therians', que necesitan su hábitat. Elba mandó al chihuahua a la cucha... y tal vez necesitan oxígeno de un parque y no aire televisivo" lanzó filosa la conductora.

La fuerte respuesta de Cinthia Fernández

Por su parte, la modelo compartió el tuit en sus historias de Instagram y, sobre la captura, escribió: “Qué mensajes tan tristes de parte de la ‘cabeza’ de un ‘equipo’. Cuando tenga un rato libre, respondo esta vergüenza".

El conflicto escaló a mayores luego de que Fernández apuntara contra Moria a través de una publicación en X, donde recordó la situación en la que la conductora estuvo en una prisión de Paraguay por el supuesto hurto de un juego de joyería valuado en 80 mil dólares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cinthifernandez/status/2024272077885178242&partner=&hide_thread=false

En una imagen generada a través de inteligencia artificial representó a dos mujeres, que simulan ser Casán y Marcovecchio, guardan objetos en sus carteras.

También apuntó contra Elba Marcovecchio, recordándole las acusaciones de robo de objetos de gran valor a Jorge Lanata, realizadas por las hijas del periodista. “Entre mecheras se entienden”, escribió sobre la imagen.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Maxi López, Wanda Nara y Guido Icardi compartieron un momento familiar.

¿Qué hacían juntos Maxi López, Wanda Nara y el hermano de Mauro Icardi?: la foto que los delató

Por Agustín Zamora
cinthia fernandez vs. moria casan: la modelo aseguro que no va a dejarse pisotear y estallo la polemica

Cinthia Fernández vs. Moria Casán: la modelo aseguró que no va a "dejarse pisotear" y estalló la polémica

Por Redacción Espectáculos
Confundieron al ex jugador Rafael Olarra como la nueva pareja de Pedro Pascal. Situación que el deportista tomó con humor. 

Por error confundieron a Rafael Olarra como la supuesta nueva pareja de Pedro Pascal: qué dijo el exfutbolista

Por Redacción Espectáculos
Ulises Bueno confirmó en redes sociales su nuevo romance.

Quién es la nueva novia de Ulises Bueno: la presentó en redes sociales

Por Agustín Zamora