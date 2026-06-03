3 de junio de 2026 - 12:59

Furor en Netflix: qué tiene "Némesis", la vibrante serie criminal de 8 capítulos ambientada en Los Ángeles

La miniserie sigue a un detective obsesionado por atrapar a un criminal imposible de apresar. Pero, ¿quién es el verdadero villano?

Némesis: la nueva miniserie de Netflix con ocho capítulos.&nbsp;

"Némesis": la nueva miniserie de Netflix con ocho capítulos. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix sumó un thriller criminal de ritmo intenso que transcurre en las calles de Los Ángeles. Es una ficción, catalogada como miniserie y de apenas 8 episodios, cargada de persecuciones, secretos y un ladrón y un detective que viven al límite. Sin embargo, los límites entre el villano y el héroe comienzan a cruzarse.

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La serie se llama "Nemesis" y combina acción, misterio y drama criminal en una trama ambientada en distintos barrios de Los Ángeles. Con un formato breve y una narrativa que avanza sin pausas, se convirtió en una de las novedades más comentadas dentro del catálogo.

"Nemesis", la nueva miniserie de Netflix

La historia sigue al detective Isaiah Stiles, un policía marcado por una tragedia personal que desarrolla una obsesión por atrapar a una banda de ladrones responsable de varios delitos de alto impacto.

En paralelo aparece Coltrane Wilder, un criminal tan inteligente como meticuloso que se mueve bajo la apariencia de un exitoso empresario. Mientras prepara lo que promete ser el último gran golpe de su carrera, su vida personal también atraviesa momentos complejos.

Embed - Némesis | Tráiler oficial | Netflix

Lo que comienza como una clásica persecución entre policía y delincuente pronto adquiere nuevas dimensiones cuando las vidas de ambos hombres empiezan a cruzarse de formas inesperadas. A medida que la tensión aumenta, la línea que separa a los héroes de los villanos se vuelve cada vez más difusa.

Un thriller criminal con Los Ángeles como escenario central

Uno de los aspectos más llamativos de la serie es su utilización de Los Ángeles como parte fundamental de la historia.

La producción muestra tanto las zonas más acomodadas de la ciudad como los espacios donde se desarrolla el mundo del crimen organizado, aportando una atmósfera constante de tensión.

"Némesis", la nueva miniserie de Netflix con ocho capítulos.

"Némesis", la nueva miniserie de Netflix con ocho capítulos.

La combinación de persecuciones, operaciones policiales, traiciones y conflictos familiares convierte a la ciudad en mucho más que un simple telón de fondo para la acción.

El elenco principal de la serie "Némesis" (Netflix)

El reparto está encabezado por Matthew Law, quien interpreta al detective Isaiah Stiles, y Y'lan Noel, encargado de dar vida al ladrón Coltrane Wilder. También participan Cleopatra Coleman, Gabrielle Dennis, Tre Hale, Domenick Lombardozzi, Ariana Guerra, Jonnie "Dumbfoundead" Park y Michael Potts, entre otros.

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