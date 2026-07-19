Erling Haaland rompió el silencio y le respondió a Tom Holland tras ignorarlo: "Un poco tarde, solo dime el lugar"

El delantero del Manchester City confesó que no respondió al mensaje privado de Tom Holland porque no reconoció al protagonista de Marvel en el GP de Mónaco.

Erling Haaland aceptó públicamente una invitación a cenar de Tom Holland tras admitir que lo ignoró meses atrás por puro desconocimiento. El goleador noruego respondió a través de un comentario en la cuenta oficial de Jimmy Fallon, cerrando así una anécdota que se volvió viral durante el Mundial 2026.

La historia comenzó a principios de junio de 2026 en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. El actor británico, que se encontraba en una sección VIP diferente a la del futbolista, decidió enviarle un mensaje directo por Instagram para invitarlo a cenar. Sin embargo, el delantero de la selección de Noruega nunca respondió, dejando al intérprete de Spider-Man "en visto".

¿Por qué Erling Haaland ignoró a Tom Holland en Mónaco? Tom Holland reveló la situación durante una entrevista en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon. El actor describió el episodio como una experiencia necesaria para los actores, calificándola como una lección de humildad importante para su profesión. Según su relato, no obtuvo "ni un no gracias", ni excusas sobre entrenamientos o partidos; simplemente recibió el silencio absoluto del goleador.

La explicación al desplante surgió cuando el círculo cercano al futbolista le informó sobre la identidad del remitente. Haaland admitió que no sabía quién era Tom Holland porque no consume películas. Fue solo después de que le explicaran que se trataba de Spider-Man cuando el jugador logró ubicar al actor y se sintió apenado por la falta de respuesta.

¿Qué respondió Haaland a la invitación de Tom Holland? Este miércoles 15 de julio, el delantero utilizó la sección de comentarios en una publicación de Instagram de Jimmy Fallon para responder directamente. "Acepto la invitación a cenar, Tom Holland. Un poco tarde. ¡Sólo dime el sitio!", escribió el futbolista noruego. La respuesta generó una reacción inmediata entre los seguidores de ambos, quienes esperan que la reunión se concrete pronto.