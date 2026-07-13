Del universo de Spider-Man al de los Tom Holland: el actor conoció a su "doble" y el momento fue viral

Luego de semanas de bromas en las redes sociales, el reconocido actor Tom Holland finalmente conoció al historiador británico que lleva exactamente su mismo nombre. El encuentro terminó con una divertida recreación del famoso meme de Spider-Man y rápidamente se volvió viral .

Ambos se encontraron en un episodio especial del podcast The Rest Is History, donde hablaron sobre La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan. En ella, Hollan -actor- interpreta a Telémaco, mientras que el historiador se convirtió en uno de los principales defensores del film tras recibir numerosas críticas.

La coincidencia entre ambos había generado confusión días antes, cuando el historiador publicó una crítica “muy positiva” sobre la película. Muchos usuarios creyeron que quien opinaba era el protagonista de Spider-Man, algo que resultaba curioso ya que es uno de los actores del nuevo estreno.

Sin embargo, tras resolverse el malentendido, algunos internautas lanzaron bromas sobre un posible encuentro entre ambos: "Si Tom Holland se encuentra con Tom Holland, el universo podría implosionar" . Finalmente, la predicción se terminó cumpliendo, pero metafóricamente y con risas de por medio.

En vez de esquivar o enojarse por el chiste, los dos involucrados bromearon desde el primer momento del encuentro. Antes de empezar con la charla, los Tom Holland recrearon el clásico meme de los dos Spider-Man señalándose mutuamente.

El historiador presentó al actor como “el verdadero Tom Holland”, pero el intérprete respondió enseguida con humor: “No es el verdadero Tom Holland. Es el otro Tom Holland”. Entre risas, el académico cerró el intercambio con un resignado: “Conozco mi lugar. No es necesario de tu parte”.

Cabe remarcar que el especialista en el mundo del cine había elogiado la película La Odisea, recién estrenada en Londres y con varias críticas por algunas decisiones creativas y de reparto. Además, llegó a definirla como “la mejor adaptación cinematográfica de un mito griego” que había visto. De esta manera, los dos mostraron buena relación ante cámaras.